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Молдавская певица Наталья Барбу опубликовала трогательное фото подросшего сына
20.02.2019

Звезда с ребенком отдыхает в Мексике.

Наталья Барбу старается прятать свою личную жизнь от чужих глаз. Артистка счастлива, как мама, и , как правило, не публикует фотографии с членами семьи, даже если фанатам очень любопытно.

Сейчас она проводит свой отпуск в Мексике. Звезда отправилась на побережье вместе с сыном. Недавно исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала свежую фотографию, на которой запечатлена с горячо любимым и подросшим сыночком. Барбу и Виктораш весело проводят время на каникулах, отдыхают и танцуют.

«Танец любви» – подписала снимок исполнительница.

Как обычно, своего сына Наталья показала только со спины, но на поклонников артистки фото произвело. В комментариях к публикации фанаты восхитились тем, как мальчик вырос. впечатление сын Натальи, который так вырос!

Напомним, что Наталья Барбу и румынский бизнесмен Николае Сота поженились в 2011 году, и в том же году у них родился мальчик. В декабре прошлого года Викторашу исполнилось 7 лет.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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