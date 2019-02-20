Политика США известна своей бесцеремонностью: эксперт – об американских базах на территории Молдовы

Граждан Молдовы и специалистов тревожат эксперименты США в бывших республиках СССР.

Две недели назад «Блокнот Молдовы» опубликовал статью о биологических лабораториях США в странах бывшего СССР – они находятся в Грузии, на Украине, в Азербайджане. Есть подобная и в Молдове. Деятельность лабораторий строго засекречена, допуск регулирует американская сторона, а занимаются сотрудники этих учреждений весьма опасными вещами – исследованием смертельно опасных вирусов, бактерий, токсинов. Отдельно следует отметить, что в районах, где открывались лаборатории, возникали необъяснимые вспышки болезней, эпидемии, случаи отравлений.

Заметка о лабораториях вызвала бурую реакцию читателей, и мы решили узнать у экспертов, что они думают о работе американских лабораторий на территории Молдова.

Мнение эксперта по безопасности

Ситуацию прокомментировал один из ведущих экспертов по безопасности СНГ, пожелавший остаться анонимным.

- Первый вопрос, который возникает в данной ситуации – кто отвечает за все это? Если сегодня начинать изучать юридическую базу, то окажется, что за это никто не отвечает. Даже за тех же официально заявленных 20 граждан Молдовы, которые умерли от гриппа. Также как и за существование любых непонятных структур, которые неясно, чем занимаются на территории страны - «исследованием биологического оружия, или мутаций, или еще чего-то там»…

Кто подписывал соглашения, давал разрешения, проводил предварительные и окончательные переговоры, подписывал необходимые бумаги? Можно написать всем государственным инстанциям, и каждый из них ответит – это не в нашей компетенции. Так все-таки, кто должен курировать и контролировать этот момент, кого можно привлекать к ответственности? Ясно, что МВД Республики Молдова этим не занимается. По логике веще, это должно быть Министерство здравоохранения. Но, как уже отмечалось, они открестятся и скажут, что это не их вотчина. Получается, что простым гражданам даже и обращаться не к кому за ответами на свои вопросы.

С кем конкретно можно вести диалог?

Второй момент – что потеряли иностранные лаборатории на территории стороннего государства? Чем они там занимаются? Кому подотчетны? Какой государственный орган имеет право войти туда и потребовать ответов, проверить их и убедиться, что вся тамошняя деятельность безопасна для граждан Молдовы?

Третий вопрос – за последние несколько лет в регионе появились болезни, о которых никто не слышал более 50 лет – скарлатина, корь, грипп, который убивает людей, несмотря на титанические усилия врачей спасти больных. До сих пор непонятно, что это за разновидность гриппа, как он «работает», сколько людей умерло от него…

Учитывая, что ни на один из вышеперечисленных вопросов нельзя найти ответ, все это выглядит более чем подозрительно, и вряд ли это просто совпадение.

По факту я подозреваю, что от непонятных болезней умерло гораздо больше людей, чем говорят нам официальные лица, и не только от гриппа. Было бы логично предположить, что ни одна лаборатория не работает всего по одному направлению, учитывая вспышки болезней в последние годы. Не хочу сеять панику и нагнетать ситуацию, но я абсолютно уверен в том, что жертв на порядки больше, а список болезней-убийц намного шире. Отсутствие прозрачности со стороны государственных органов и их категорическое нежелание общаться на эти темы наталкивает на мысль, что такая гипотеза очень близка к правде. Тем более, что много лет назад впервые проскользнула информация о том, что такого рода «био-фармако-химико исследования» будут проводиться в плохо развитых странах Европы, на разных генотипах и национальностях. А где это, если не в буферных зонах, где царит полный проивзол? Заметьте, почти идентичные картины болезней наблюдаются в Грузии, Украине, Молдове, Румынии. А где Молдова, и где Грузия? Эти страны фактически беззащитны перед лицом такого рода биологических угроз. Более того – те, кто призван защищать интересы и жизнь своих граждан, им просто нет до этого дела.

Более того, даже поведение представителей государственных органов во всех этих странах фактически идентичное. Никто не берет на себя ответственность и не наказан за то, что ни с того, ни с сего умирают люди от «якобы» совершенно обычных и простых болезней. И, что немаловажно – официальные лица говорят в основном о цифре умерших с 1 января 2019 года, а не с самого начала сезона. Делается все, чтобы отвести внимание граждан от картины реальности, которая на самом деле тревожная.

Решение этого вопроса надо начинать с самого главного – с кем вести диалог? Кто даст ответы, кто способен зайти и провести тщательную проверку деятельности такого рода иностранных структур? И, кстати, насколько это нормально, чтобы в Молдове существовали иностранные режимные охраняемые объекты?

Виталий Возной, гражданский активист:

Появление таких слухов очень часто происходит накануне выборов или других важных событий, чтобы отвлечь людей от важных тем или решения, которое им предстоит сделать в ближайшие дни. Но, с другой стороны, все те скандалы, которые происходили в соседних странах из нашего региона (в первую очередь, речь о Грузии), наводят на мысль, что эти «слухи» не беспочвенны.

Ведь в бедной стране, где более половины населения живет либо за чертой бедности, либо приближается к ней, где люди не могут позволить хорошую диагностику и качественные лекарства, всегда есть благодатная почва для экспериментов с неизвестными препаратами. И нельзя забывать, что лет пять назад уже была подобная история и у нас, когда ставились эксперименты над психически нездоровыми людьми без ведома их родственников.

Так что пока у нас нет прозрачных решений на всех уровнях и пока есть насквозь коррумпированные чиновники, страна будет продолжать жить в нищете, социальная сфера будет финансироваться по остаточному принципу, а над людьми будут ставить различные эксперименты.

А теперь вспомните про историю с американской якобы газодобывающей компанией Frontera Resources International LLC, контракт с которой Филип в 2017-м году подписал в спешке, в первый день года, когда сознание большинства граждан ещё замутнено обильными возлияниями за новогодним столом.

К чему была эта секретность? Если Frontera так хочет добывать газ или нефть, пусть добывает, разве это криминально? Пусть ищут, добывают, в конце концов, это создаёт рабочие места в стране и так далее. К чему тогда прятаться, подписывая контракт, и виновато водить глазками, отвечая на вопросы журналистов?

Нет, дело, судя по всему, не в газе и не в нефти - это лишь более-менее благовидная вывеска для того, что вполне может быть проектом по открытию очередной биолаборатории уже на территории Молдовы, причём, что, опять-таки следует особо подчеркнуть, поближе к территории "беспокойной" Гагаузии, не особо желающей следовать в евроатлантическом русле официального Кишинёва. Может, новые кусачие мухи сделают жителей Комрата и Чадыр-Лунги посговорчивее?

Илья Киселев, политолог:

У меня нет информации о наличии на территории Молдовы каких-либо центров по подготовке биологического или бактериологического оружия. Тем более, центров, которые находятся под эгидой других государств.

Тем не менее, случаи, когда США используют территорию других государств для размещения тайных тюрем и других учреждений, в которых нарушаются права человека и суверенитет данного государства, хорошо известны. Широкая сеть военных баз США, разбросанная по всему миру, их экстерриториальность создают идеальные условия для создания подобных лабораторий, которые, без сомнения, представляют реальную опасность для населения. Различные программы, осуществляемые различными НПО и финансируемые из США, также могут иметь бинарный характер и скрытую составляющую, которая представляет опасность.

Политика США известна своей бесцеремонностью и пренебрежением интересами других государств. Это происходит и с теми странами, которые имеют гораздо лучшее экономическое положение и считаются союзниками США. В отношении же стран, подобных Молдове, когда правительство существует в режиме ручного управления из Вашингтона и Брюсселя и пределом мечты олигарха, контролирующего большинство в парламенте Молдовы, является встреча с сенатором или помощником заместителя отдела Государственного департамента, США могут осуществить в нашей стране любые, даже самые опасные планы.

Именно поэтому, необходимо добиться международного признания нейтрального статуса республики Молдова, ликвидировать любые структуры каких-либо военных блоков и свести к минимуму присутствие на территории Молдовы НПО, финансируемых из-за рубежа.

Это именно тот вопрос, когда лучше дуть на воду, чтобы не обжечься на молоке, - заявил политолог.

Ещё один аспект, о котором хотелось бы напомнить - по сути, практика применения биологического оружия у американцев уже есть. Распылявшийся ими в огромных количествах во Вьетнаме дефолиант "помогал" деревьям сбросить листву, что облегчало американским лётчикам отслеживание вьетконговских партизан в джунглях, но имело огромные побочные эффекты (это Вашингтон уже не волновало).

Попадая в организм человека, дефолиант уже не выводился из него, в результате чего дети у таких людей рождались с ужасными мутациями и уродствами, причём даже через несколько поколений - таких пострадавших можно встретить во Вьетнаме и сегодня, несмотря на то, что боевые действия во Вьетнаме шли полвека назад.

Есть и более свежие примеры бесчеловечного, далеко за гранью всякой, даже военной этики, отношения к людям - это бомбардировки позиций боснийских сербов в 1995-м году в рамках операции НАТО "Обдуманная Сила", и позже, во время бомбардировок Югославии в 1999-м году, когда НАТО широко использовало снаряды с сердечником из обеднённого урана. Мельчайшие частицы урана, попадая в лёгкие, гарантированно приводят к онкологическим заболеваниям, а период распада данного вещества составляет тысячи лет - вечность, по нашим меркам.

В тех регионах Косово и Сербии, в которых использовались такие снаряды, уровень заболеваемости раком с 1999-го года вырос в десятки раз - страшная болезнь просто косит людей. Но этот факт вряд ли стал бы достоянием общественности, если бы не смерти солдат НАТО, которые работали с такими боеприпасами, в частности, итальянцами - после прекращения боевых действий Косово был поделён на несколько секторов ответственности, в каждый из которых делегированы солдаты определённой национальности.

И если американцы с англичанами для себя выбрали самые безопасные сектора, то французам достались достаточно загрязнённые, а итальянцам - самые загрязнённые урановыми бомбардировками. Как результат - десятки смертей от рака в течение двух, трёх, максимум пяти лет после окончания боевых действий.

Гражданам Молдовы хотелось бы узнать официальную позицию министерств по следующим вопросам:

1. Есть ли в Молдове биолаборатория США?

2. Что представляет собой референс-лаборатия, созданная в 2008 году?

3. С какой целью Молдова в 2003 году подключилась к проектам Украинского научно-технологического центра?

4. Проводятся ли в этих лабораториях какие-либо эксперименты?

5. Где можно получить данные о проводимых в этих учреждениях экспериментах?

6. Могут ли попасть внутрь журналисты и пообщаться с персоналом и руководством?

7. Сотрудничают ли молдавские научные сотрудники с представителями США в каких-либо разработках?