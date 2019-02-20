В Молдове девушка рассказала, что в детстве ее изнасиловал священник

Мария Скородинская была приглашена на телешоу как жертва домашнего насилия, но что-то пошло не так.

Мария Скородинская была приглашена на шоу как жертва домашнего насилия. Однако все обернулось неожиданным поворотом, когда ведущая шоу Татьяна Гранчук спросила Марию, когда начались все испытания, и она ответила, что с детства, когда она подверглась сексуальному насилию со стороны деревенского священника.

»Черная линия моей жизни началась еще с детства, с того момента, когда я подверглась сексуальному насилию со стороны священника из деревни. В детстве я видела насилие со стороны отца в отношение мамы, меня и моих братьев и сестер. Я пережила сильный стресс»- сказала Мария на передаче «Iube te via a» на TV8.

Жертва, однако, не захотела раскрывать личность священника, говоря, что у него все еще нет смелости.

»Он не был привлечен к ответственности, потому что я никому не говорила об этом случае, потому что он мне угрожал, Я изолировалась от общества, потому что именно тогда исчезли все мои мечты»

Другой священник посоветовал ничего не рассказывать, так как люди будут её обвинять.

»Прошло время и я обратилась к другому священнику, я знала, что он помогает людям, я ему про это рассказала, и он мне посоветовал никому ничего не рассказывать, потому-что он священник и в любом случае ему все поверят, а в меня будут бросать камнями.. больше я не с кем не говорила про это».

Без доказательств невозможно подать жалобу на священника, единственная поддержка это люди из села.

«У меня нет никаких законных юридических доказательств, только мои слова, и уже мнения людей из села… Когда я рассказала, нормальные люди меня поняли, так как я была ребенком, только две женщины меня осудили и выгнали из церкви»

Её выгнали из церкви, а священник спрятался за алтарем.