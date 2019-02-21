Анатол Цэрану: «Фаворитами являются ДПМ, ПСРМ и блок «ACUM». Вопрос в том, присоединится ли к ним четвертый конкурент»

Эксперты в области политологии, избирательных систем и социологии рассказали, каковы могут быть результаты парламентских выборов. Мнения были высказаны в ходе дебатов, организованных Информационным агентством «IPN».

По словам генерального директора IMAS Дору Петруци, демократам удалось продвинуть свою социальную повестку дня, а показатели социалистов не улучшились.

«Правящей партии удалось продвинуть свою социальную повестку дня, хотя это было для них рискованным делом. У ДПМ были небольшие показатели, но важную роль сыграли инвестиции в имидж партии. Демократы были единственными, кто пытался соответствовать 5 основным потребностям общества. Новым элементом было отсутствие геополитической борьбы. Также появился элемент наличия большой доли неопределившихся избирателей», – сказал Дору Петруци.

В свою очередь, директор компании по социологическим исследованиям «C. B. S.-RESEARCH» Ион Жигэу считает, что на этих выборах нет шансов ни у одного независимого кандидата. «Опросы показали одни и те же цифры. Разница лишь в методологии. Во всех опросах велика доля неопределившихся избирателей. Существует такое явление как спираль молчания. Социалисты, ДПМ и партия «Шор», скорее всего, пройдут 6% барьер. Трудно сказать, каким будет голосование. Показатели социалистов упали, ДПМ и блок «ACUM» соревнуются между собой. Думаю, что по национальному списку ДПМ удастся обойти блок «ACUM». Трудно сказать, что будет с одномандатными округами. В БОМ лидируют социалисты, далее следует ДПМ, а потом – партия «Шор». При одном туре выборов, в парламент не пройдет ни один независимый кандидат», – отметил Ион Жигэу.

Политический аналитик Анатол Цэрану отметил, что на этих выборах у нас есть три неоспоримых фаворита. «Фаворитами являются ДПМ, ПСРМ и блок «ACUM». Вопрос в том, присоединится ли к ним четвертый конкурент – партия «Шор». У ПКРМ практически нет шансов пройти в парламент. Вероятен сценарий, когда социалисты будут править совместно с частью блока «ACUM», – сказал Анатол Цэрану.

Кристина Парфени