Даже создатели первого молдавского сериала не знают, чем он закончится

C 21 февраля в самое удобное для телезрителей время — в 20.30 на Центральном телевидении стартует показ первого молдавского сериала «Следователь Горчакова»

А накануне съемочная группа картины пообщалась с журналистами. Атмосфера в зале была самая что ни на есть — непринужденная. Сами создатели сериала шутили, смеялись, у всех было отличное настроение.

Журналисты сходу задают вопрос в лоб: чем сам сериал будет удивлять зрителей?

- Детективов сейчас и правда, снимается много, - поясняет режиссер картины Вера Яковенко. - Но это сериал особый. В нем будут и элементы мелодрамы, и много юмора. Смесь жанров, которые зрители очень любят. К тому же, наша история — достаточно крепкая. На самом деле, команда следователей — очень сплоченная, каждый из них — достаточно интересный персонаж, у каждого из которых есть своя линия, в том числе, лирическая.

- Это не чисто криминальная драма, каждый персонаж находится в развитии, развиваются их характеры, развивается сам сюжет. За этим зрителю интересно будет наблюдать. Мой дедушка родом из Кишинева, поэтому для меня является знаковым то, что я сюда попала. Самые позитивные впечатления остаются! Мы выбрали для съемок самые знаковые места для вас, жителей Молдовы, вы будете их узнавать, - отмечает Вера Яковенко.

− Чем ваш сериал будет отличаться от других подобных? Их же очень много выходит каждый год...

− Я, как уроженец Молдовы, объясню, в чем разница, - начал известный актер Игорь Кистол. - Во-первых, действие происходит в Молдове, это уже представляет интерес для публики, потому что нет истории, которая написана и снята здесь. Во-вторых, мы снимаем по три дубля, я одеваюсь в три разные формы. Придумывал названия улиц, я же из Кишинева, названия улиц знаю, а зрителю будет приятно на слух воспринимать что-то такое национальное. Наверное, зрителям будет приятно увидеть родные места. Наша история хорошо написана, персонажи — живые.

О бюджете сериала его создатели пока ничего не говорят. Дело в том, что работа над картиной полностью еще не завершена. Снято двадцать серий. Если сериал будет иметь зрительский успех, возможно, будет снят и второй сезон.

− Мы сами не знаем, чем завершится сериал, - улыбается Антон Батырев, исполнитель одной из главных ролей. - Мы работаем по Станиславскому — не должны знать финала. В каждой серии будет идти расследование нового преступления, а линии их жизней тянутся через все серии.

− Это не первая моя роль сотрудника полиции, - говорит Настя Задорожная. - Меня тут так тепло встретили, такой шикарный прием. Город увидеть практически не удалось, снимали с утра до вечера. Успеть к дате премьеры было непросто.

− А что вас убедило сняться в этом сериале? - опять вопрос от «Комсомолки».

− Я с удовольствием приняла это приглашение, тем более, что тут собралась команда, которую я давно знаю, очень сработанная команда!

Показ сериала «Следователь Горчакова» начнется 21 февраля в 20.30 на Центральном телевидении, который владеет эксклюзивными правами. Каждый день вы сможете увидеть по одной серии, а если пропустили, то в выходные Центральное телевидение покажет все серии, которые прошли на неделе. Ждем! Интересно посмотреть первый молдавский сериал!