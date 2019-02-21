Посольство США в Молдове предупредило своих граждан о возможных беспорядках после парламентских выборов

Даже мирные демонстрации могут в любой момент стать опасными, предупреждают американские дипломаты.

Посольство США в Молдове предупредило своих граждан об опасности возможных массовых беспорядках в Молдове после выборов, которые состоятся 24 февраля. Как передает "ИНФОТАГ", об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте посольства.

"Как и раньше, крупные демонстрации, скорее всего, пройдут после выборов. Даже мирные демонстрации могут в любой момент стать опасными. Крупные собрания граждан могут сказаться на движении транспорта в городе", - предупреждает посольство США.

В связи с этим, дипломатическое представительство призывает граждан США быть осторожными и рекомендует "избегать мест проведения демонстраций".

Сообщение посольство было опубликовано через несколько часов после того, как президент Игорь Додон и посол США Дерек Хоган обсудили вопросы предстоящих 24 февраля парламентских выборов. Это была их третья встреча за последний месяц. Все это время президент Молдовы обращает внимание зарубежных дипломатических представительств на опасность дестабилизации ситуации в случае, если выборы не будут корректными и свободными. Выступая накануне в социальных сетях, Игорь Додон вновь призвал своих сторонников быть готовыми к протестам и сопротивлению нынешним властям Молдовы:

"Я впервые испытываю такую тревогу за ситуацию. Но я хочу сказать, что сейчас настроен решительно, и мои сторонники тоже".

ЛИДИЯ ТКАЧ