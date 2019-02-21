Как питались в Советской Молдавии: Если вы не обнаружили начинки в пирожке, значит он был с мясом

«Комсомолка» выяснила, сильно ли сегодняшний общепит и магазины отличаются от тех, что были в советское время в республике.

По крайней мере один из способов перекусить навсегда канул в Лету – Центральный рынок. Нет, рынок остался, но пробовать можно далеко не все и совсем малыми дозами. Помню, мы студентами проходили по «капустному» ряду. Там были такие огромные деревянные бочки, на которых горой красовалась квашеная капуста. Мы делали вид, что пробовали, а продавцы говорили: «Бедные студенты, берите, ешьте» и давали еще по куску плацинды или домашнего хлеба.

А вот разные столовые, кафе, рестораны процветают и сегодня в Молдове.

Столовые

Проще говоря, «столовки». С длинными раздаточными, с пышными поварихами в высоких накрахмаленных колпаках, зорко следящие, чтобы не воровали котлеты и прочую нежидкую закуску.

Столовки были разные. В студенческих готовили по принципу «всегда голодные съедят все». Так и было. Жидкие супы с плавающей капустой или картошкой, без намека на мясо, плотные каши, слипшиеся макароны, жирные котлеты, в которых было очень много сала... Несмотря на то, что разница между столовской пищей и домашней была огромной, студенты все это ели, – «голод не тетка», иногда даже нравилась еда, пока сокурсникам из села не привозили чемоданы (еду почему-то часто привозили в чемоданах) с вкуснятиной – курицей «с корочкой», солтисоном, плациндами, голубцами и пр. Стоил обед в столовке 80 копеек – 1 рубль, это в 1980-х.

Были столовки ведомственные, например, на заводе каком-нибудь, в министерстве или колхозе. Как правило, готовили там хорошо, некоторые и вовсе можно было вполне назвать ресторанами, если бы не принцип самообслуживания. И были они намного дешевле, чем студенческие. Помню, попали мы в 1986-м году в столовую Дома печати, когда туда еще не пускали людей с улицы. На 54 копейки (на каждого) мы наелись на три дня вперед и долго потом не могли смотреть на студенческие харчи.

Еще были общественные столовые – на вокзалах, рынках, да и почти во всех райцентрах республики и микрорайонах Кишинева. Там готовили немного лучше, чем в студенческих, все зависело, скорее всего, от заведующего. Например, столовая «Сэнэтате», что на бывшем проспекте Молодежи были очень даже неплохой. А вот возле Центрального рынка на Бендерской – там даже запах отбивал аппетит, не говоря уже о еде. Часто в летнее время тарелки атаковали рои мух, столы протирали какими-то дурно пахнущими тряпками, в общем, удовольствия от походов в такие столовые было мало. Пообедать полноценно можно было на 1 рубль.

Сегодня столовые полностью зависят от потребителя, а поэтому и готовят там, в основном, хорошо. Обед обойдется от 15 до 35 леев, смотря, конечно, что заказывать.

Еще были общественные столовые – на вокзалах, рынках, да и почти во всех райцентрахФото: СОЦСЕТИ

Буфеты

Буфеты в советское время – это еще не столовка, еще не кафе, - так, для перекуса на скорую руку. Продавали там бутерброды, консервы, напитки, иногда – и спиртное, плацинды-вертуты, сосиски в тесте, пирожки, шоколад и т.п. Популярные бутерброды – хлеб с килькой или селедкой сверху, особенно хорошо шел на закуску во время потребления спиртного. Еще были бутерброды с вареной колбасой, реже – с дорогим сервелатом. В некоторых буфетах продавали пирожные.

Буфеты по качеству тоже разделялись в зависимости от того, к какому ведомству они относились. Одним из популярнейших был буфет на железнодорожном вокзале. Раньше же ночью еду нигде не продавали, кроме вокзалов. И там можно было поесть, еще в аэропорту, но это дальше и дороже. Продавали там не только консервы и бутерброды, но иногда и куски вареной или жареной курицы, шницели, котлеты. По качеству это было так себе. Но вот консервы и курицу вряд ли чем можно испортить. Поэтому вполне можно было есть.

Часто отличные буфеты, где можно было еще и дефицит прикупить – типа хорошего качества сосиски, фарш, чай или кофе (в пачках), консервы, зеленый горошек, - были на предприятиях, то есть закрытого типа. В таких буфетах и подешевле все продавали. И вкусно все было. Например, был буфет в бывшей типографии партийного издательства (сегодня – издательство «Универсул»), работавший по ночам, так как газеты печатали чаще всего к утренней зорьке. Вот там был настоящий Клондайк для советского типа гурманов. Правда, в типографию пускали только по спецпропускам.

А театральные буфеты! Многих и в театр затаскивали только обещанием купить что-то вкусное. Там можно было и бутерброды отличные отведать, даже с красной икрой, и пирожные «Стефания» и «безе», и разные сладкие воды с газом, что особенно радовало юных пионеров. Конечно, цены там были повыше – без рубля в кармане только на пирожное и воду можно было рассчитывать, ну еще на маленький бутербродик. Зато сервис резко отличался от того, что встречался в общественных местах.

В зависимости от притязаний, перекус в буфете мог стоить от 20 копеек до 1 рубля с полтиной. Выпивка там стоила дороже, чем в магазинах.

Сегодня буфеты, практически, себя изжили. Конечно, они есть, но это уже нечто среднее между баром, кафе и тем старым вариантом буфета. Там и пиццу можно заказать, и плацинды, и кофе с какао. Чаще всего качество еды в таких заведениях оставляет желать лучшего. А цены там такие же, как в современных кафе. Кстати, на улице Армянской есть буфет, уже лет 30 или более, как он там находится. Это типичная бадыга с плохим вином и практически полным отсутствием закуски. Зато популярность – бешеная!

Кафе

Кафе – это было круче, чем столовые, но, конечно, еще не рестораны. Как правило, в кафе ходили во время выходов «в город», в кино, театр или парк. Заказывали мороженое, пирожные, молочные коктейли, соки и газировки. Особенно радовали такие походы в кафе детей и влюбленных.

Многие с ностальгией вспоминает эти заведения. Кишиневские кафешки были каждое со своей «фишкой». Где-то – отличный молочный коктейль, где-то – вкуснейшая в городе «картошка» (пирожное). «Сказка», «Ынгецатэ», «Гиочел», «Прикиндел» и т.д. И цены – доступные: пирожные – 22 копейки штука, колечко из песочного теста, посыпанное орешками – 15 копеек.

Были кафе и что-то по типу ресторанов, там готовили полноценные блюда, можно было заказать спиртное, в общем, культурно провести свободное время. В Кишиневе такие кафе были известны, в каждом собиралось свое общество, некоторые заведения сегодня мы называем культовыми, легендарными. Например, «хромая лягушка» или «жаба», что на углу современных улиц Еминеску и 31 Августа. Там готовили на «живом» огне непревзойденные мититеи. Интерьер был непрезентабельным, но вкусные мититеи и почти неразбавленное пиво перевешивали! На рубль-два можно было гулять! Затраты зависели от количества выпитого спиртного.

Сегодня кафе – это «недоделанные» рестораны. От ресторана отличаются кафе только ценами. Обед в кафе – от 50-ти леев. Практически нет кафе-мороженых: даже в заведениях с уклоном на десерты и выпечку можно заказать и полноценный обед.

Рестораны

Рестораны советского периода отличались от современных разве что тем, что меню было скромнее, цены в разы ниже (студенческой стипендии могло хватить на скромные ежедневные обеды в ресторане в течение двух недель), а обслуживание хуже.

В основном, кормили в ресторанах хорошо, были, конечно, и такие, в которых кухня оставляла желать лучшего. Или вдруг подадут шницель, напоминающий подошву.... бывало и такое. Но это, скорее, исключение. Повара в ресторанах старались вкусно накормить посетителей – неизвестно кто там еду заказывает, может, партийный босс.

Меню утверждали в соответствующих органах, было оно кудаскромнее, чем в нынешних ресторанах. И, конечно, о многих блюдах – типа «фуа-гра», суши, пицца и прочее - народ даже не догадывался. Зато цыпленок табака стоил всего 1 рубль 70 копеек. И им можно было отлично поужинать. Рубля три в 1970-1980-х хватало, чтобы провести (скромно, конечно) вечер в ресторане.

Сегодня без 200 леев в ресторане делать нечего. Это минимум, чтобы не упасть в голодный обморок. Исключения составляют комплексные обеды – на них рестораны устанавливают фиксированные цены примерно от 70-ти леев.

Уличная еда

Как такового фаст-фуда в советское время не было. И на глазах у покупаетелей готовили только сладкую вату. Но все равно еду на улицах, чтобы перекусить где-нибудь в парке на скамеечке, продавали. В Кишиневе можно было купить пирожки, беляши. Если брал с мясом, в пирожке был только намек на начинку. Поэтому ходила такая шутка: «Если вы съели пирожок и не обнаружили в нем начинки, значит, он был с мясом». Мой знакомый, чья столовая делала такие пирожки «для улицы», рассказывал, что из определенного количества продуктов изготавливали не 1000 пирожков, как было положено по ГОСТу, а, к примеру, 2000. Начинку не докладывали, чуть меньше размер пирожка. Продавали все 2000, соответственно, по документам проходила только 1000.

Представьте, пирожок стоил 4 копейки, 40 рублей клали в карман заведующие столовыми, повара, уличные продавцы. И это в день! И это только на пирожках! На беляшах можно было поднять большую сумму – он стоил 13 копеек.

На рынках, в курортных местечках, в зонах отдыха в городе, можно было купить порцию шашлыка или кырнэцэи. Качество первого часто оставляло желать лучшего. Скорее всего, шашлык делали по остаточному принципу – из жилистых обрезков мяса. С сегодняшними гратарными блюдами ни в какое сравнение не идет. Были и шашлычные: чаще всего это деревянные строения с круглыми высокими (для стоячих мест) столиками на улицах. Знающие люди были в курсе, где шашлык вкусный, туда и ходили. Хвалят шашлычную «Тоамна», что при входе на бывшее Комсомольское озеро.

Стоила порция шашлыка от 60 копеек. Куски мяса были маленькими. Впрочем, и на пикниках народ готовил шашлык из того мяса, которое удалось купить в магазине. Не всегда это было то, что надо для вкусного барбекю.

***

В общепите Советской Молдавии было не лучше, чем сейчас, а порой и откровенно хуже, и кухня, и, особенно, сервис. Но если сегодня на молдавскую пенсию не то что кафе, на беляш на улице не хватит. То в советское время можно было и в ресторане погулять, скромненько, но с танцами. И стипендии хватало на еду. А еще – многие виды продуктов были лучше: люди не знали о существовании пальмового масла, мороженое было вкуснее, молоко портилось на следующий день после выпуска...

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ