Тулбуре: "Есть вариант, что выборы не признают"

"Более недемократических выборов в истории независимой Молдовы не было", - считает Алексей Тулбуре, бывший постпред РМ в ООН и в Совете Европы.

"Есть вариант, что выборы не признают. Но у него будет продолжение только и исключительно в ситуации выхода оппозиции на улицы и протестов до смещения нынешнего режима, очищения государственных институтов и проведения новых досрочных выборов. С новым составом ЦИК, новым прокурором, новым составом Высшего совета магистратуры и Конституционного суда", - написал Тулбуре на портале Newsmaker, задаваясь вопросом, есть ли у оппозиции такой потенциал?

Он считает, что есть и другой выход, который в его понимании не требует от оппозиции ничего, кроме "политической воли и твердости характера".

"Очевидно, что ДПМ Плахотнюка и ее придаток - партия Шора не возьмут больше 25, максимум 30 мест. Остальные места отойдут ПСРМ, блоку ACUM и "Нашей партии". 70 мест - у антиолигархических сил", - полагает он.

Тулбуре считает, что ни о какой правящей коалиции из ПСРМ и ACUM не может быть и речи.

"Однако арифметическое, антиолигархическое большинство в парламенте формируется, такого рода ad hoc большинство, задача которого очистить государство от ставленников Плахотнюка и создать минимальные условия для демократических выборов", - пишет он, полагая, что задача такого большинства - "провозглашение новых парламентских выборов, на новых демократических условиях".

По мнению автора, "со всем можно управиться за месяц".

"Одни голосуют за так называемых "левых", другие - за так называемых "правых", но главная идея одна - освободите Молдову от нынешнего режима", - пишет автор, акцентируя внимание на том, что речь идет не о коалиции ACUM и ПСРМ, а о "совместном голосовании за возвращение РМ к минимальным демократическим нормам".