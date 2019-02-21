Подписан контракт на самые дорогие автобусы

Кишиневский автопарк пополнится 31 новым автобусом Isuzu Cityport. Соответствующий контракт подписан в среду руководством автопарка с официальным дилером завода по производству автобусов Isuzu в Турции - Unipay Danişmanlik Yazilim Teknolojileri Ltd.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в примэрии, стоимость одного автобуса - 130 тыс. евро. На их приобретение из местного бюджета выделено 80 млн. леев.

Первые 25 автобусов уже прибыли в Кишинев и размещены на центральной площади, где будут находиться до завершения всех процедур передачи в пользование управлению транспорта. Оставшиеся должны быть поставлены в течение двух месяцев. Isuzu Cityport отвечает стандарту Евро 6. Длина машины - 12 метров, она имеет три двери, оснащена пандусами и местом для инвалидного кресла, а также местами для людей с особыми потребностями, пожилых и родителей с детьми в колясках. Кроме того, автобусы оснащены кондиционерами.

По словам начальника автопарка Виталия Копача, дилер предоставил гарантии того, что автобусы новые - 2017-2018 годов выпуска.

Официальный представитель Unipay Danişmanlik Yazilim Teknolojileri в РМ Сергей Дарадур отметил, что аналогичные автобусы были поставлены Румынии, Азербайджану и странам Балтии, но по 150-200 тыс. евро за каждый.

И.о. примара Руслан Кодряну сообщил, что новые машины смогут выйти на линии уже на следующей неделе. В первую очередь транспортом обеспечат маршруты на улицах Албишоара, Милеску-Спэтару и Николае Тестимицану.

Кодряну опроверг утверждения бывшего примара Кишинева Дорина Киртоакэ о том, что автобусы уже были в употреблении, а некоторые даже пострадали в результат наводнения в Турции. "Нас в очередной раз обманули. Это очередная афера нынешней власти. Купили старые автобусы по цене выше, чем новые. За эти деньги было бы гораздо выгоднее собрать троллейбусы на аккумуляторах в Кишиневе и пустить их по автобусным маршрутам", - сказал Киртоакэ.

В то же время портал Mold-Street опубликовал результаты проведенного расследования по поводу закупки автобусов. Согласно результатам, примэрия Кишинева отдала предпочтение самому дорогостоящему предложению. Журналисты утверждают, что два года назад мэрия города Душанбе купила такие же автобусы для Таджикистана почти на 50 процентов дешевле. В расследовании отмечается, что турецкая компания Anadolu Isuzu продала автобусы столице Таджикистана по цене 85 715 евро за штуку.