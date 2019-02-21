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Экономика
Страховые компании продали страховок RCA на 360 миллионов леев в 2018 году
21.02.2019

На 360 миллионов леев продали в прошлом году страховые компании полисов RCA. Это на три процента больше, чем в 2017. Данные приводит портал xprimm.md. В то же время, страховщики выплатили автовладельцам компенсаций на сумму в 190 миллионов леев.

Больше всего компенсаций - почти 31 миллион леев - выплатила компания Moldasig. Примерно по 26 миллионов выплатили Asterra Grup и Donaris Vig. А компания General Asigurări возместила ущерба на сумму около 25-ти миллионов леев.

В то же время, эта фирма продала больше всего полисов RCA. Она заработала почти 73 миллиона леев. Компания Moldasig выручила примерно 68 миллионов. Asterra Grup оформила страховок на сумму более 46 миллионов леев, а Donaris - примерно на 39 с половиной миллионов.

Также отмечается, что в прошлом году было продано более 400 тысяч страховок Зеленая карта. Общая выручка превысила 330 миллионов леев. Больше всего страховок этого типа купили у компаний General Asigurări, Moldasig, Klassika Asigurări и Asterra Grup.


 
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