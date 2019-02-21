Андрея Нэстасе снова освистали избиратели: Цоп в тюрьму! Долой Нэстасе! Марш домой!

Лидера ППДП Андрея Нэстасе снова освистали избиратели. Жителей одного из столичных пригородов возмутило нежелания кандидата в депутаты пояснить, откуда у него на счетах миллионы евро и почему он не платил налоги.

- Откуда у вас миллионы? – Есть ещё вопросы? - Наворовали! - Цоп в тюрьму! Долой Нэстасе! Долой Нэстасе! Долой Нэстасе! Марш домой, Нэстасе!

Вопрос, почему тандем ПДС-ППДП продвигает в депутаты кандидатов с сомнительной репутацией, тоже остался без ответа.

- Вы собрали в вашей партии все отбросы. Все отбросы ЛП. Всех воров.

Лидера ППДП Андрея Нэстасе избиратели вновь поставили на место. Это произошло на предвыборной встрече в столичном пригороде Бачой. Местные жители упрекнули кандидата в депутаты по 33-му столичному округу в том, что он вспоминает о них только перед выборами.

- Вы приезжаете только тогда, когда вам нужно. Слушаете, привозите разные листовки и обманываете людей, лучше бы эти деньги отдали в детский дом или старикам.

И на встрече в селе Джямэна Новоаненского района Андрей Нэстасе попросил полицейского отвести в сторону избирателя, который высказывал недовольство действиями лидера ППДП.

- Я разочарован тем, что он только кричит и ничего не делает.

- Господин полицейский, прошу вас, уберите отсюда этого человека.

А в Криулянах лидер ППДП начал кричать и оскорблять людей, вместо того, чтобы ответить на вопрос.

- Вы можете ответить еще на несколько вопросов, а потом уйти? Господин Нэстасе, давайте все делать как следует.

- Я сейчас отвечу на все ваши вопросы.

- Господин Нэстасе!

- Пожалуйста, проявите уважение к этим людям.

В ответ на наш телефонный звонок Андрей Нэстасе заявил, что у него нет незадекларированного имущества. Прокомментировать происходящее на встречах с избирателями кандидат отказался.