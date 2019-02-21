Выборы в парламент Молдовы: кто может проголосовать дома

Граждане с правом голоса, которые по определенным причинам не в состоянии прийти на избирательный участок, могут попросить предоставить мобильную урну для голосования.

Парламентские выборы пройдут в Молдове уже в это воскресенье, 24 февраля. Граждане республики, которые по состоянию здоровья, или находящиеся под домашним арестом, не могут отправиться на избирательные участки вправе попросить предоставить мобильную урну для голосования.

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, если избиратель по уважительным причинам не может прибыть в помещение для голосования, участковое избирательное бюро по его письменному заявлению направляет не менее двух членов бюро с переносной урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту пребывания избирателя.

Закон говорит, что заявления могут подаваться в письменном виде не ранее чем за две недели до дня выборов. Их можно направить до 18.00 23 февраля. В день голосования такие просьбы будут приниматься до 15.00, но только при наличии медицинской справки.

Переносная урна для голосования может быть запрошена гражданами, находящимися в день выборов на территории страны. Эти положения закона не распространяются на голосование за рубежом.

Выборы в эти выходные

Парламентские выборы 24 февраля впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

В один день с парламентскими выборами в стране пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61? Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

Таким образом, каждый избиратель получит по четыре бюллетеня для голосования. В первом гражданам предстоит выбрать партию или электоральный блок, во втором – отдать голос за кандидата по одномандатному округу, а в оставшихся – ответить на два вопроса, вынесенных на плебисцит