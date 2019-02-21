Тут помню, тут не помню: молдавских министров поразило профессиональное заболевание — болезнь Альцгеймера

Экс-министр транспорта Юрий Киринчук не помнит, что ел вчера на ужин, а его мучают вопросами про пропавшие пять лет назад сто миллионов.

Болезнь Альцгеймера — очень опасная штука. Но не для всех. Для некоторых молдавских министров — это благо и мечта. Вот наворовал государственный чиновник пару лет назад, да даже вчера, несколько «лямов» из казны и тут же благополучно об этом забыл! Сколько плюсов в потере памяти на таком-то хлопотном посту! И совесть чиста, и кубышечка полна!

Вот, к примеру, бывший министр транспорта, а ныне кандидат в парламент от Либеральной партии Юрий Киринчуквозглавляет молдавское представительство итальянской мебельной компании Cavio. При этом ряд СМИ называют его реальным бенефициаром всей компании. Так вот, в 2014 году Cavio, как следует из банковских выписок, получила 18 тысяч евро от компании Hansa Investment LP за «оплату фурнитуры». Сама Hansa Investmentза пять дней до этого получила 5,45 миллионов евро от компании Dracard. За несколько часов до транзакции Banca de Economii выдал Dracard кредит на сумму 105,5 миллионов леев. А Dracard, между прочим, фигурирует в отчете Kroll.

Сам Киринчук не стал опровергать эти денежные переводы, составились на свою забывчивость: «Я не помню, что вчера ел на ужин, а вы говорите про 2014 год!»

В таком случае, Юрий Киринчук давно уже забыл, как в 2017 году стал героем видео, снятого скрытой камерой оперативниками, на котором он принимает пухлый конверт от посетителя. Он, наверное, давно не помнит, что его сняли тогда с должности министра и приговорили к 16 месяцам тюрьмы полузакрытого типа. Значит, совесть чиста, спит спокойно и баллотируется в молдавский парламент, с искренне-честными глазами рассказывая избирателям, о том, как те прекрасно заживут после 24 февраля!

ЛЕОНИД РЯБКОВ