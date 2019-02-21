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Общество
Зарезавшего спящих парней убийцу-грабителя из Кантемира осудили в Кишиневе
21.02.2019

Апелляционная палата Кишинева ужесточила приговор жителю Кантемира, который убил двух жителей Кишинева.

Суд приговорил 21-летнего молодого человека к 24 годам тюрьмы закрытого типа. Его же обязали выплатить семьям своих жертв 326 тысяч леев морального и материального ущерба.

Помимо совершения жестоко убийства, следствию удалось доказать причастность преступника как минимум к четырем грабежам и разбоям.

Ужасное преступление произошло 2 сентября в многоквартирном доме на улице Трандафирилор. Тела двух убитых мужчин обнаружила мать одного из них. Один был сражен ударом ножа в грудь, а другому перерезали горло.

В результате оперативных действий полиция установила и задержала человека, подозреваемого в двойном убийстве в столичном секторе Ботаника. Следствие установило, что из квартиры своих жертв убийца вынес ценностей и денег на 37 тысяч леев.

Убийца и его жертвы познакомились накануне на столичной дискотеке, после чего вместе отправились домой к одному из парней. Воспользовавшись тем, что мужчины заснули под воздействием алкоголя, подсудимый зарезал их ножом.


 
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