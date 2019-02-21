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Общество
В Думбраву под Кишиневом продлили маршрутку
21.02.2019

Пригородное село Думбрава связала с Кишиневом линия маршрутного такси.

Сегодня, 21 февраля, в село начинает заезжать маршрутное такси №130.  Продлить маршрут общественного транспорта до седа в примэрии решили после многочисленных обращений местных жителей, страдающих от отсутствия нормальных транспортных связей со столицей.

Теперь на маршруте Кишинева Думбрава в день будут работать сразу 50 единиц общественного транспорта. В село, помимо маршруток №103, также заезжают 126 и 129 маршрутки.

Ранее жители района Петриканы вышли на протест перед зданием примэрии.. Так они отреагировали на решение пустить к ним автобус по 16-му рейсу.


 
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