Молдавские власти поддерживают идею строительства многофункционального строительного комплекса в Валя Морилор

Спикер Андриан Канду поддерживает инициативу продвижения любительского спорта, которая исходит от Ассоциации Run Moldova.

Председатель парламента Андриан Канду поддерживает инициативу продвижения любительского спорта, которая исходит от Ассоциации Run Moldova. Ее члены считают, что в парке Валя Морилор на месте заброшенного парка аттракционов нужно построить многофункциональный комплекс для различных видов спорта и развлечения детей. Кроме того, авторы идеи настаивают, что этот участок должен остаться в собственности государства и использоваться спортсменами-любителями.

"Проблема не только в том, что это публичная земля, которая никак не используется. Этот участок представляет опасность, он не освещен, здесь много бродячих собак. Он опасен и для взрослых, и для мам с детьми, и для бегунов. Ассоциация Run Moldova предлагает, чтобы государство взяло на себя обязательство пересмотреть стратегию поддержки любительского спорта",- заявил ультрамарафонец Юлиан Берку в ходе live-трансляции с Андрианом Канду.

В свою очередь спикер парламент поприветствовал начало обсуждения проекта и настоял на том, чтобы участки, находящиеся в собственности государства, использовались исключительно в интересах граждан.

"Нельзя позволять строить в парке Валя Морилор жилого дома, поскольку он нарушит всю прелесть этого места. Нам нужно действовать",- заявил Андриан Канду.

Напомним, Юлиан Берку недавно предложил обустроить многофункциональную площадку в столичном парке Валя Морилор по аналогичному примеру Румынии.

"Такие спортивные зоны с открытом доступом должны включать и детскую площадку, и оборудование для фитнеса и т.д." - считает он.