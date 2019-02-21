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Снегопад подкрался незаметно: до новых зимних неприятностей в Молдове остались считанные часы
21.02.2019

Снег и ветер ожидаются в пятницу, 22 февраля, в Молдове.  А пока нужно избегать мест, где есть сухие деревья или высоковольтные линии передач.

Утро четверга сыграло со многими жителями Молдовы злую шутку: глядя на яркое солнце, трудно было представить, что никакого тепла на улице нет. «Плюсовая» температура из-за сильного ветра ощущалась как нулевая. Государственная гидрометеорологическая служба даже объявила сегодня желтый код метеоопасности в связи с усилением ветра. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В конце концов, на дворе пока февраль, и теплые зимние куртки прятать далеко еще не стоит.

ЛИДИЯ ТКАЧ

P.S. Редакция предупреждает - это прогноз погоды, а он не обязательно будет 100%...


 
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