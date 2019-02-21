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Здоровье
Почему некоторые врачи не прививаются
21.02.2019

Например, наш автор, профессиональный медик, воздерживается от вакцинации. Но делать так всем подряд не советует.

Я врач-кардиолог и мне противопоказаны прививки. Да, так бывает. Нет, я не адепт секты антипрививочников. Просто в возрасте 7 месяцев прививка от полиомиелита вызвала у меня побочную реакцию. Утверждать с точностью, что это было - некачественная вакцина или реакция на иммунизацию - сейчас, спустя много лет, трудно. Но врачи решили остерегать меня от прививок в дальнейшем и выдавали для школы справку о противопоказаниях.

Сейчас такие “справки” выписывают собственным детям многие, в основном очень далекие от медицины, люди. Движение антипрививочников ширится с каждым годом. Итог - эпидемия кори, которая захлестнула Европу. Просвещенная часть мира, включая США и Россию, кстати, буквально откатывается в средневековье, когда болезни убивали тысячи людей. Антипрививочники активны, несмотря на попытки врачей и журналистов объяснять публике, чем чреват отказ от вакцинации.

Итак, почему некоторым все-таки приходится воздерживаться от прививок? И почему остальному подавляющему большинству вакцинация жизненно необходима?

СПРАВКА “КП”

В 2018 году Европу настигла эпидемия кори. Распространенность заболевания не снижается по сей день. Уже зафиксировано 82 596 случаев кори, 72 из них с летальным исходом. Больше всего случаев заболеваний зафиксировали на Украине, в Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии и Франции. Среди стран с особенно высоким уровнем заболеваемости оказалась и Россия.

Рост отмечается и в США. 15 февраля 2019 года Facebook обещал удалить из сети вводящую в заблуждение информацию о вреде прививок. Google начал удалять контент антипрививочников на Youtube.

Мифы, распространяемые антипрививочниками

Научно обоснованных доводов у противников вакцинации нет. Зато есть ответственность за реальные смерти, которые случились именно из-за отказа прививаться.

ВОЗ выделяет 6 наиболее распространенных мифов о вреде прививок.

Миф 1. Частота инфекций стала снижаться еще до появления вакцин

Предполагается, что улучшение условий жизни, изобретение антибиотиков и соблюдение санитарных условий само привело к исчезновению инфекций (оспы, дифтерии, кори, коклюша и т. д.)

Что на самом деле:

Довод легко можно опровергнуть с помощью официальной статистики. Например, заболеваемость корью резко снизилась после изобретения вакцины в 1963 году.

В 1960-70-х годах Япония, испугавшись реакций на АКДС-вакцину, отменила прививку. И, в результате, возникла вспышка коклюша с летальностью у маленьких детей. Отмена прививок вскоре была признана ошибочной, и вакцинацию возобновили.

Миф 2. Прививка не спасает от заболевания

Что на самом деле:

Ни одна прививка не гарантирует 100% защиту от инфекции. Для безопасности вакцины в ее состав вводят ослабленные или неживые вирусы (инактивированная вакцина). Поэтому иммунитет может сформироваться в неполной мере. Эффективность большинства детских вакцин достигает 85-95%.

Миф 3. Прививки поражают нервную систему и вызывают аутизм

Этот миф появился из-за британского врача Эндрю Уэкфилда. В 1998 году он сообщил о том, что прививка от кори, краснухи и свинки вызывает аутизм у привитых детей. Исследование было опубликовано в авторитетном журнале Lancet. После того, как результаты стали проверять врачи во всем мире, оказалось, что исследование было проведено с участием всего 12-ти тщательно подобранных детей, а результаты намерено подтасованы. В 2004 году журнал Lancet отозвал статью и удалил из архива. Британское медицинское сообщество (General Medical Council) лишило автора лицензии на медицинскую деятельность британским медицинским

Что на самом деле:

Результаты исследования были опровергнуты анализом данных почти 100 тысяч детей. Никакой связи между прививкой от кори, краснухи и свинки и аутизмом найдено не было.

Миф 4. Вакцины перегружают иммунную систему ребенка

Что на самом деле:

Организм ребенка сталкивается с более 50 различными антигенами (чужеродными веществами) ежедневно. Например, с пищей он принимает различные виды бактерий. Огромное количество микроорганизмов заселяет ротовую и носовую полость. Организм человека состоит из 10 триллионов клеток и 100 триллионов бактерий. А максимальное число антигенов в вакцине АКДС всего около 3002.

Миф 5. Прививки содержат ртуть и алюминий

Что на самом деле:

Соединения ртути, используют в прививках в качестве консервантов. Они подавляют рост бактерий и грибков в инактивированных вакцинах. Ртуть содержится в косметике, туши для ресниц и бровей, которой регулярно пользуются женщины. В одной дозе вакцины содержится ничтожно маленькое количество ртути, либо вовсе лишь ее следы. Исследования по безопасности вакцин в течение 10 лет не выявили фактов, которые говорили бы об опасности соединений ртути для здоровья человека. В течение первого года жизни с молоком матери ребенок получает около 0,1 мг алюминия, т. е. ровно столько же, сколько содержится в вакцине.

Миф 6. Не в коем случае нельзя делать прививки детям с неврологическими, хроническими заболеваниями и аллергией

Что на самом деле:

Прививать таких детей необходимо, поскольку при развитии у них инфекционных болезней они будут болеть тяжелее и с более высоким риском осложнений. Прививку нельзя делать во время обострения какого-либо из заболеваний. Нужно дождаться ремиссии. Если есть риск аллергической реакции, в день прививки нужно принять антигистаминный препарат.

Кому нельзя делать прививки?

“Хорошо, но если антипрививочники - секта, а их доводы - мифы, почему ты сама не прививаешься?” - спросит читатель.

Действительно, прививки можно делать не всем. Бывают противопоказания. В моем случае их причиной послужила аллергическая реакция и врачи решили меня больше не вакцинировать.

Есть всего два общих противопоказания к вакцинации:

1. Выраженная аллергическая реакция. Это абсолютное противопоказание для приема повторных доз этой же прививки.

2. Введение живых вакцин (БЦЖ, оральной вакцины против полиомиелита, вакцины против кори, краснухи и паротита). Это противопоказано детям с признаками иммунодефицита, иммуносупрессии, злокачественными новообразованиями, а также при беременности.

После прививок у некоторых людей возникают побочные реакции: повышение температуры, недомогание. Они означают только одно - организм вырабатывает иммунитет. Это нормальный процесс, который заложен природой.

Кстати, напомню: риск осложнений после вакцинации в сотни и даже тысячи раз меньше, чем риск осложнений после перенесенных заболеваний.

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КАРИНА ГЯМДЖЯН


 
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