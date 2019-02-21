"Просто сволочь": Расторгуев убрал заменившего покойника Николаева

Сегодня, 21 февраля, исполнилось 62 года бессменному лидеру группы "Любэ" Николаю Расторгуеву. По этому поводу популярный исполнитель дал откровенное интервью, в котором раскрыл секреты коллектива.

Николай Расторгуев признался, что сначала относился к группе "Любэ" как к чему-то преходящему, в любой момент могущему закончиться. Да и группа собралась не сразу. "Я долго старался правильно собрать состав музыкантов. Мы же сразу должны были ехать на гастроли, а тогда повально все работали под фонограмму. Мне это было отвратительно, потому что с самого начала работы пел только живьем", – объяснил артист.

Певец признался, что хотел хорошего звучания и еще для него был очень важен комфортный психологический климат в команде. А вот с этим у Николая Расторгуева в какой-то момент возникла проблема. "У нас был прецедент, когда погиб Саша Николаев, бас-гитарист. И мы искали ему замену. Пришел парень изумительный, играл на бас-гитаре, с консерваторским образованием. Но подонок редкий. Просто сволочь. И после пары концертов я его убрал. Ему на смену пришел Паша Усанов", – цитирует Николая Расторгуева сайт "Комсомольская правда".

Певец прямо заявил, что у него в группе была строгая дисциплина в отношении алкоголя. "На маршрутах я давно ввел "сухой закон". В 80-е годы и первую половину 90-х, в нашем окружении – все бухали, ну, просто все", – категорично сказал певец.

Лидер группы "Любэ" высказал мнение, что музыканты, не все, но многие находятся в группе риска. "Поэтому единственный способ борьбы – это жесткая рука и санкции. Знаете, как у Джеймса Брауна было? Когда его музыканты играли плохо, он прямо на сцене им показывал, что они получат меньше на 20, 30 долларов. Здесь точно такая же политика. Есть только один способ – это кнут и пряник. Других не существует", – убежден Николай Расторгуев.

Наталья Аляева