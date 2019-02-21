Как лидеры молдавских либерал-демократов обеспечивают себе богатую жизнь

В Сети появилось видео о феномене аномального роста расходов партии.

«Как лидеры ЛДПМ обеспечивают себе богатую жизнь» - об этом видео, гуляющее на просторах молдавского интернета. Авторы видео ссылаются на отчеты, предоставленные Либерально-Демократической партией Молдовы в избирательный комитет. Они показывают аномальный рост расходов партии за последние три года, когда ее председателем был известный молдавский политик Виорел Чиботару.

- Это вызывает ряд подозрений: возможно ли такое, что документы поддельные и руководство партии просто выработало эффективную схему хищения средств? - спрашивает голос за кадром.

Особый интерес в отчетах вызывают три следующие статьи расходов: на прессу и рекламные материалы, расходы на поездки по стране и за границу и использование личных автомобилей в служебных целях.

- Давайте рассмотрим динамику расходов партии отдельно, по статьям, - предлагает автор. - В 2016 году, когда Чиботару стал председателем партии, на прессу и рекламные материалы было потрачено чуть более 12 тысяч леев. В 2017 году эти расходы значительно выросли и составили 251671 леев, и только за первую половину 2018 партия потратила более 315 тысяч леев и это при том, что до 2018 года партия не участвовала ни в одной избирательной кампании, не выпускала ни свою газету, ни какие-либо агитационные материалы, а выпущенный в рамках избирательной кампании в муниципии Кишинев тираж газет в мае 2018 года был крайне мал. Реальные затраты на выпуск неадекватно указаны в отчете.

Далее говорится про расходы на поездки по стране и за рубеж. Если в 2016 году партия потратила на эти цели около 67 тысяч леев, то в 2017 году расходы по этой статье выросли почти в 5 раз. За первое половину 2018 года в отчете указана сумма в 167 тысяч леев. По информации в СМИ и публикациям в соцсетях, председатель партии выезжал за границу не более 8 раз и потратил на поездки более полумиллиона леев. Это около 4 тысяч евро за одно посещение, которое длилось не более 2 дней.

ИГОРЬ КРУДУ