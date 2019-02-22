Усатый упрекает Нэстасе: Платформа «ДА» делала пиар на 100 тысячах подписей, а мои люди, бедные, работали

Усатый четко сказал, что оплатил транспорт для протестующих, а также сбор подписей, инициированный Андреем Нэстасе.

Протесты, организованные Платформой «ДА» в 2015-2016 годах на Площади Великого Национального Собрания, и другие действия, которыми гордится Андрей Нэстасе, были профинансированы лидером формирования «Нашей партии» Ренато Усатым. Детали представил он сам во время прямой трансляции в Фэйсбуке. Так, Усатый четко сказал, что оплатил транспорт для протестующих, а также сбор подписей, инициированный Андреем Нэстасе для внесения изменений в Конституцию через референдум, чтобы главу государства выбирал народ.

- Представители Платформы, все люди помнят, что когда был большой протест, нужно было отправить около 200-300 автобусов, а кому платить за это? Ренато Усатому. Когда Платформа «ДА» буксовала с подписями для референдума, надо было помочь. У «Нашей партии» 13 примаров в городах и 50- в селах. 100 тысяч подписей. Платформа «ДА» делает пиар – мы это сделали, мы собрали, а мои бедные люди работали, - сказал Усатый.

С такими заявлениями Усатый выступил после того, как кандидаты бинома Санду-Нэстасе подписали документ, которым обязались не вступать ни с кем в коалицию в будущем парламенте, в том числе, с Ренато Усатым.

Usat i i repro eaz lui N stase: Platforma DA a f cut PR cu 100 de mii de semn turi