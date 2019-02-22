Когда аллергия на кошек: многодетная мама вырастила из яйца павлина, а потом завела еще нутрию

Звучит как анекдот, но это вполне реальная история жительницы Новосибирска, которая очень любит животных, но не может позволить себе завести кота.

У жительницы Новосибирска Анны Боярской в доме живут трое детей, нутрия, павлин и попугай. Женщина любит заводить необычных птичек и питомцев, а также занимается зоозащитой: помогает выхаживать редких животных, попавших в беду. Как такая разношерстная компания уживается в одной квартире, - в материале «КП»-Новосибирск».

«ХОМА ОЧЕНЬ КОМПАНЕЙСКАЯ»

- У меня аллергия на кошек, а собак я не очень люблю, - признается Анна. - В основном у меня на передержке живут птицы, так как я - волонтер новосибирского Центра реабилитации диких животных. Но для себя я продолжала искать идеального питомца. Думала-думала и решила взять нутрию. Посмотрела, что это интересный зверек. С большим трудом нашла заводчика в Новосибирске. Это довольно экзотическое существо. На них была мода раньше, когда были популярны нутриевые шапки. Многие говорят, что у них вкусное, диетическое мясо, похожее на утку. Такая грустная у них обычно судьба - их выращивают на мех и мясо.

Такое бывает? Дружба нутрии с синичкой.

Такая участь ждала и Хому, если бы за 1000 рублей ее не купила Анна.

- Брали ее как мальчика, но получилось, что из комочка с хвостиком выросла девочка, - смеется сибирячка. - Взяли совсем маленькой, размером с ладошку. Она и сейчас не очень большая. Если я решаю кого-то завести - это мой выбор и моя ответственность. Нет такого, что я беру ребенку питомца, а потом он им не занимается.

Трое детей Анны от выбора мамы в восторге. Пока сверстники хвастаются привычными мейнкунами и биглями, дети Анны козыряют экзотикой. Причем очень милой.

Как ты играешь? Домашняя нутрия и хозяйка.

- Это же такой меховой комочек! Конечно, все дети счастливы. Младший сын, которому пять лет, играет с особенно большим энтузиазмом. Дети носятся с нутрией по всей квартире, - говорит Анна. - Хома очень компанейская, любит на ручках полежать. Всегда где-то рядом тусит. Если уходишь в другую комнату, тут же несется за тобой, смешно цокая когтями.

«МОЖЕТ ОТГРЫЗТЬ ПАЛЕЦ»

Во время нашего интервью Анна переживает - вдруг после ее рассказа все кинутся заводить себе этого милого зверька. Поэтому перечисляет и трудности. Содержать нутрию - дело нелегкое.

- Главная опасность - это зубы. Хоть это и не агрессивное животное, все-таки нутрия может взрослому человеку отгрызть палец, - предупреждает Анна. - Проблемы и с туалетом. Мы хотим, чтобы она ходила в лоточек в клетке. Успехи есть, но посещаемость не идеальная. Она может запросто где-то заиграться и наделать лужу. Надеюсь, что это связано с ее детским возрастом, но пока непонятно. Само животное не пахнет, но вот ее туалет…

Нутрии также необходима ванночка с водой. Любит она купаться. И в такие минуты это самое милое существо.

Какая милота: нутрия умывается после купания.

- Это животное в своем нормальном состоянии проводит большую часть времени в воде. Они даже умеют закрывать ноздри, чтобы нырять. У самочек соски находятся не на пузике, а на боку, так что зверьки могут кормить своих детенышей в воде, - объясняет женщина. - Без воды нутрию держать нельзя!

Как ребенок: домашняя нутрия купает игрушку.

Воду в ванночке менять приходится постоянно. Ну и без пролитой на пол жидкости, конечно, не обходится.

"Крыса моя моется": умывашки от домашней нутрии.

- Она и пьет оттуда, и играет, и в туалет может сходить. Если нашла морковку, то потащит туда, разгрызет на мелкие кусочки и сделает «суп», - улыбается Анна.

КОРМЯТ, КАК В ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ

Хома - избалованная девочка и питается, как в лучших ресторанах мира.

- Можно, конечно, пойти на рынок и купить кроличий комбикорм. Но это животное для себя и для любви, поэтому не экономлю. Варю кашу, обязательно даю бобовые, горох, овощи, фрукты, сено, - перечисляет сибирячка. - Хома очень любит зелень, зверька аж трясет от счастья, когда ее видит.

Салат для домашней нутрии: будни Хомы.

Как и любой детеныш, маленькая нутрия, которой нет еще и полугода, любит хулиганить.

Домашняя нутрия точит морковку, это так мило.

- Если оставить ее без присмотра, она, наверное, напакостит. Мебель и провода не грызет, мы следим за этим. Но вот картон… Коробка от пиццы осталась - ты отвлекся на 15 минут, и она уже раздербанена вся, - рассказывает Анна. - Конечно, ей нужно стачивать зубы. В более позднем возрасте для них ставят кирпичи, камни. Переросшие зубы - это большая проблема. Если не давать животному, обо что их стачивать, то будет грызть все.

Но все эти неудобные моменты сглаживает привязанность питомца, она не уступает собачьей верности.

Хозяйка, я тебя люблю: домашняя нутрия мурчит как кошка.

- Если вечером слышит, как ты уходишь, - тут же бежит за тобой. Любит поваляться на ручках, очень ласковая. По голосу отличает своих от чужих. Общение ей нравится. Я только совершенно не ожидала, что она почти слепая, - отмечает женщина. - Достаточно хлопотно с ней, но мне все это в кайф - я биолог. Детей хоть и много, но они подросли, а мне надо с кем-то сюсюкаться!

«ДА ДАЙТЕ ВЫ ЖЕНЩИНЕ ЯЙЦО ПАВЛИНА!»

У Анны в доме побывало множество экзотических животных. Еще одно удивительное существо - павлин. Его она сама вырастила... из яйца.

Как правильно гладить маленького павлина - видеоинструкция.

- Мне сложно объяснить, зачем я купила маленький полностью автоматический корейский инкубатор. Ужасно интересно было, как развивается эмбрион внутри яйца. Это такое волшебство! Сначала это были курочки, затем - китайские расписные перепела. Потом захотелось павлина, - вспоминает Анна. - Вариантов было много, в том числе из Москвы. А потом я вспомнила, что у нас в Академгородке есть Институт, где на ухоженной территории живут пара павлинов, которые несутся. Пришла и начала просить яйцо.

Представляете реакцию научных сотрудников на странную женщину? В итоге Анне пришлось решать вопрос через директора института.

- Он потом уже сказал: «Да дайте вы женщине яйцо павлина». Мне его тогда и выдали. Посадила в инкубатор, Павлуша вылупился. Такая маленькая пискля. Спустя полгода туша выросла в курицу, и начались проблемы. Не нужно переоценивать животных. При всей моей любви к Павлику это просто большая курица. Мозгов немного. Он, конечно, был привязан к нам, мог на ручки взгромоздиться, - продолжает женщина.

Хозяйка подумала, что павлину стало плохо, а он просто купается в тапках.

Экзотическая птаха оказалась очень навязчивой и требовала много внимания.

Павлин отрабатывает походку робота и пушит хвост, которого нет.

- Друзья приходили к детям, и он просто налетал и молниеносно выхватывал у них еду, например, - описывает Анна. - Никаких границ для него не существовало. Совладать с ним было трудно, потому что туша становилась с каждым днем все больше. И чем больше рос павлин - тем больше появлялось проблем с туалетом. Делал Павлуша это где угодно и когда угодно.

Павлин - птица гордая, даже когда маленькая.

В итоге птицу отправили в частный дом.

Павлин Павлик очень любит руколу.

- Там сделали для него вольер, купили подружку. В общем, все у него замечательно, - радуется за питомца Анна. - Скоро у него начнет расти хвост (это происходит на второй год), и когда он вырастет, нужна будет специальная присада - то место, где он сидит. Она должна быть расположена на высоте около двух метров от пола, чтобы хвост не пачкался.

Кто побывает следующим в доме многодетной сибирячки, пока непонятно. Сейчас женщина помогает маленькой синичке, попавшей в беду. Та, кстати, уже нашла общий язык с нутрией.

Такое бывает? Дружба нутрии с синичкой.

- Я не знаю, почему люди себя сдерживают, - удивляется Анна. - Если можешь содержать питомца, почему бы не завести? Проблемы со всеми животными бывают. Я, наверное, самый активный потребитель влажных салфеток в Академгородке. Главное, ко всему грамотно подойти: если правильно приседать, убирая за питомцами, то это как зарядка - еще и в форме себя будешь держать!

АЛЕКСАНДРА БРУНЯ