Тарифная бомба может взорваться после выборов независимо от их результатов

Молдова может столкнуться со значительным повышением тарифов на природный газ сразу после выборов, что приведет к росту цен на другие товары и услуги.

Признаки подобного сценария становятся более явными. И виной тут будут не результаты выборов, а тарифная политика последних лет и рост импортных цен. Так средняя цена импорта природного газа за прошлый год выросла примерно на треть – с 215,7 до 283,2 долларов за тысячу кубометров. При этом при расчете тарифа на 2018 год была принята средняя цена 178,5 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, только в последнем квартале прошлого года реальная цена импорта была почти на 100 долларов выше, чем та, что заложена в тариф.

Чтобы компенсировать потери потребуется пересмотр тарифа на природный газ в сторону его увеличения на 20%. Однако существует еще и проблема отрицательных финансовых отклонений в размере около трех миллиардов леев, накопленных компанией «Молдовагаз» в 2014-2015 годах, также из-за не пересмотренных своевременно тарифов. Кроме того, по данным Министерства финансов, компания по итогам 2017 года имеет отрицательное значение собственного капитала, а ее непокрытые убытки прошлых лет составляют грандиозную сумму – 4,58 млрд леев.

Важными факторами необходимости увеличения тарифа являются с большой помпой обещанное правительством повышение зарплат и необходимость серьезных инвестиций в данный сектор экономики. При этом и НАРЭ, и «Молдовагаз» демонстрируют полное отсутствие прозрачности, а информация об объемах и ценах импортируемого газа не обнародовалась почти два года, сообщает mold-street.

Следует отметить, что существующая неопределенность относительно «сроков и величины корректировки тарифов на регулируемые услуги» была отмечена в последнем отчете НБМ по инфляции.

- Среднесрочный прогноз инфляции основан на некоторых важных корректировках тарифов на определенные услуги во второй половине 2019 года, обусловленных повышением цен на энергоносители, а также некоторыми финансовыми отклонениями в определенных секторах национальной экономики. Учитывая, что тарифы на регулируемые услуги оказывают определенное социальное воздействие на население, момент их корректировки может основываться не только на экономических факторах, но и на достижении определенных социальных целей. Таким образом, сроки и величина корректировок тарифов не могут быть оценены с достаточной степенью уверенности, - говорится в отчете Нацбанка.

В свою очередь новый генеральный директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ в интервью журналу Tribuna пообещал более жесткий подход к тарифной политике. По его мнению, она должна соответствовать принципам рыночной экономики, чтобы обеспечить прибыльность предприятий, работающих в сфере регулируемых услуг. А если сюда еще добавить планы закупки газа в Румынии по цене, гораздо выше, чем у «Газпрома», то перспектива вырисовывается весьма безрадостная. Остается только понять, как при этом НАРЭ собирается "соблюсти и обеспечить защиту прав потребителей".

Ранее депутат от Партии социалистов Владимир Головатюк рассказал, что план повышения тарифов готов ещё с осени, но держится в строгом секрете, дабы не скомпрометировать шансы демократов на предстоящих выборах, так как шаг это, разумеется, не очень популярный.

Нынешний тариф на газ был утвержден в марте прошлого года, когда было принято решение о его снижении на 20 % для бытовых потребителей, начиная с 1 января 2018 года.