Администрация тюрьмы, в которой содержится Платон, сделала заявление по поводу его здоровья

Арестованный жив и продолжает отбывать наказание.

Представители НАПУ (Национальной администрации пенитенциарных учреждений) прокомментировали заявления адвокатов Вячеслава Платона, которые посетовали на то, что не могут связаться со своим подопечным в течение вот уже трёх недель. В связи с этим они выразили сомнения в том, жив ли Платон. Реакция последовала быстро, сообщает портал noi.md:

- Что касается информации, появившейся в прессе относительно доступа адвокатов Вячеслава Платона в Пенитенциарий № 13, сообщаю, что это не соответствует действительности. Администрации пенитенциарных учреждений не препятствуют доступу адвокатов в учреждения и создают все условия для того, чтобы обеспечить соблюдения прав на защиту осужденных.

В связи с большим числом запросов со стороны адвокатов Вячеслава Платона и с учетом ограниченного количества мест для встреч, администрация пенитенциарного учреждения организует свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить доступ адвокатов ко всем заключенным, в том числе и к Вячеславу Платону, - сообщил общественности пресс-секретарь НАПУ Олег Пынтя.