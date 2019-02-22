В Молдову не пустили еще одну журналистку «Россия 1″

Еще одну журналистку телеканала «Россия 1″ не впустили в Молдову. В Погранполиции республики сообщили, что цель ее визита в республику не была подтверждена, сообщает Sputnik.

«Не разрешили въезд. Вечером она прилетела рейсом из Стамбула как простой турист. Однако выяснилось, что цель ее визита не соответствует заявленной», — заявила Sputnik пресс-секретарь Погранполиции Раиса Новицки.

По словам пресс-секретаря Погранполиции, следующим рейсом женщину отправили обратно в Стамбул.

Во вторник, 19 февраля, в Молдову не впустили пятерых граждан России, которые входят в съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1″.

Это не первый случай в отношении российских журналистов. Ранее в 2018 году в Молдову не пропустили российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову. В Погранполиции тогда заявили, что причиной послужило то, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Не разрешили въехать в республику и журналистке русскоязычного телеканала RTVI Марианне Минскер.

Власти Молдовы неоднократно запрещали въезд в страну представителям российских СМИ. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.