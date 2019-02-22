25 новых автобусов, купленных в Турции, вывели на линии в столице

Я 30 лет работаю в автобусном парке. Новых автобусов мы ждали уже лет 12. - Поздравляю, в добрый час. Пусть они долго прослужат жителям Кишинева.

25 новых автобусов, купленных в Турции, вывели на линии. 12 будут ездить по пятому маршруту, с Чекан на Ботанику. В управлении транспорта говорят, он - самый востребованный.

"Из-за нехватки автобусов на пятом маршруте мы не справлялись с пассажиропотоком. Сейчас на этой линии заменят все автобусы", - сказал и.о. главы муниципального управления транспорта Виталий Бутучел.

"Пассажиры, да и мы тоже, заслуживаем большего комфорта. Мы будем стараться, чтобы все в итоге остались довольны", - добавил водитель Николай Косничан.

Семь автобусов вывели на 26-й маршрут и шесть - на 19-й, закрытый полгода назад из-за нехватки машин. А в ближайшее время в Кишинев доставят еще шесть автобусов из той же партии.

"Благодаря покупке 31-го автобуса мы обновили треть парка. Во всех есть кондиционеры, системы видеонаблюдения, пандусы для людей с ограниченными возможностями", - отметил и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Компания-поставщик дает на автобусы двухлетнюю гарантию.

На покупку новых автобусов в муниципальном бюджете было заложено 78 миллионов леев. Старые машины наконец отправят на метеллолом, ремонтировать их бессмысленно. До сих пор средний возраст городских автобусов составлял 17 лет, средний пробег превышал миллион километров.