Неоднозначный ученый из Молдовы – «Комсомолке»: «Русские сначала тоже говорили по-румынски!»

Накануне в нашей газете и на сайте вышла заметка молдавского историка Марка Ткачука «Ученый из Молдовы доказал, что первым языком человечества был румынский язык». Она герою заметки не понравилась, поэтому Андрей Гроза лично пришел в нашу редакцию, чтобы передать свою книгу «Румынский язык — фундамент рождения человечества» Марку Евгеньевичу. А мы воспользовались встречей и задали Андре. Гроза несколько уточняющих вопросов.

- Как вы пришли к такому выводу — что румынский язык стал первым языком человечества?

- Я окончил исторический факультет с красным дипломом. Остался на кафед­ре. Окончил аспирантуру. Считаю, что неплохо разбираюсь в истории. Жизнь такова: был комсомольцем, работал в партийных органах. Я верил в то, что нам говорили. И это нормально. Но когда люди начинают читать и другие источники и имеют возможность сравнивать и анализировать, конечно, мнение меняется. И это тоже нормально. Если бы, когда я учился, до перестройки, мне, бывшему комсомольцу, партийному работнику, сказали, что наша, советская, армия вместе с немецкой армией провели общий парад в Бресте, я бы, конечно, не поверил. Я бы выгнал человека, который бы мне такое сказал, из комсомола! Но годы прошли, были опубликованы материалы, и теперь никто не ставит под сомнение, что в 1939 году в Бресте состоялся совместный парад.

- Мы отвлеклись. Вернемся к румынскому языку...

- Я в 1991 году начал работать в Полицейской академии. Читал курс всеобщей истории. Когда я читал про образование Болгарского государства, столкнулся с понятием «баштина». В румынском языке есть слово «баштина». Откуда у болгар такая же терминология? Стал искать. И понял, что те, кто назывался тогда болгарами, и другие народы говорили на одном и том же языке. Я стал копать дальше. Это продолжалось долгие годы. Я защитил кандидатскую, когда мне было 27 лет, это редко бывает. В конце концов, выяснил, что первым языком, на котором говорили первобытные люди, был язык, который сегодня называется румынским. Но тогда у него не было названия.

По мере развития человечества были изобретены другие языки. Они — искусственные языки. Греческий язык использовали как административный. А простые люди говорили на простонародном языке, который сейчас называется румынский.

- Вы говорите, что у вас много доказательств?

- Конечно. Одного доказательства мало. Чтобы быть убедительным, нужно иметь много доказательств. Я сам не верил выводам, к которым приходил. Мой ректор сначала тоже не верил. Но по мере того, как я находил новые доказательства, теперь они приходят ко мне и приносят новые доказательства.

- Вы объявили о своем открытии румынским коллегам?

- Я опубликовал книгу только в декабре прошлого года. Для этого и опубликовал, чтобы все узнали.

Вообще мне трудно за 5 минут рассказать то, что я исследовал 28 лет. Вы наверняка не знаете, что мать Ромула, основателя Рима, звали Рея. А слово «rea» (плохой) есть только в румынском языке.

- У вас есть еще одна книга, которая многим, нам, включительно, не понравилась...

- Да, она называется «СССР - поджигатель Второй мировой войны». Я начал по крупицам собирать факты. Гитлер – это самый большой злодей, но для меня Сталин не меньший злодей.

- Но вы говорите СССР — поджигатель.

- Чтобы сочинить и распространить песню, сколько вам надо времени? Два месяца? Немцы напали на Советский союз в 4 утра, а уже в 2 дня по радио пели «Вставай, страна огромная». Можно за несколько часов создать песню и передавать ее по радио? Песня была написана заранее!

ОТ РЕДАКЦИИ

Патриотическая песня «Свяще нная война », известная также по первой строчке: «Вставай, страна огромная!», которую упомянул Андрей Гроза, на самом деле прозвучала не 22 июня в 14.00, как говорит Гроза. Через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью известного советского поэта и сталинского лауреата В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же после публикации композитор А. В. Александров написал к ней музыку. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших ещё на фронт групп Краснознамённого ансамбля песни и пляски СССР впервые исполнила эту песню.

- Вернемся лучше к румынскому языку. То есть, по-вашему, русские тоже говорили по-румынски?

- Конечно! До середины первого тысячелетия. Вот слово «слобода». Откуда оно появилось? Вокруг Москвы жили люди другой веры. Они имели право жить возле цент­ра и они освобождались от правил, по которым жили остальные. Районы назвали «слобода». А от какого слова происходит «слобода»? От румынского слова «слобод» (свободный).

В завершение хочу подчерк­нуть, что дерутся из-за языка только дураки. Зря мы деремся. Все равно будет один язык, и это будет английский!