Демьян Карасени: Самое главное, что в этом году страна обрела национальную идею – Про-Молдова

Интервью с депутатом от Демократической партии Молдовы Демьяном Карасени

На Ваш взгляд, каким был 2018 год с политической точки зрения?

2018 год стал годом построения и укрепления правильного направления развития. В этом году, с политической точки зрения, произошло настоящее чудо, а именно, удалось направить все усилия и сосредоточиться на внутренних вопросах страны. Никогда в истории страны не было такого единства в вопросах внедрения реформ на благо страны. Самое главное, что в этом году страна обрела национальную идею – про-Молдова. Национальная идея –решающий фактор, определяющий нужное направление. Люди поняли, что внешние силы манипулировали нами, поэтому мы были разделены, и не обращали внимания на основные проблемы. Теперь, наконец, мы поняли, что нужно засучить рукава и работать на благо нашей Родины, потому что никто, кроме нас, не сделает этого.

Назовите три наиболее важных политических события с вашей точки зрения?

Наиболее важными политическими событиями являются те, которые больше всего воздействуют на жизнь граждан. Во-первых, была введена новая избирательная система. Изменился принцип и концепция избрания нового политического класса. Народные избранники будут ближе к народу и будут отчитываться за каждый шаг. Еще одним политическим достижением стала смена курса развития страны на курс про-Молдова. Этот серьезный шаг позволил нам утвердиться в глазах внешних партнеров и начать конкретную работу на благо страны. На мой взгляд, самым важным политическим событием является радикально новая социальная политика. Именно благодаря принятию пакета реформ в социальной сфере нам удалось заложить прочную основу повышениям пенсий и зарплат во всех областях.

Оглядываясь назад, каковы Ваши политические сожаления в 2018 году?

Единственное сожаление заключается в том, что все еще есть люди, которые в политическом плане, и не только, пытаются расколоть общество, и столкнуть нас друг с другом. Мне жаль, что в 2018 году у нас все еще есть такие люди, которые пытаются получить политические дивиденды за счет ностальгии и ложных обещаний. Я сожалею, что эти люди не хотят понимать, что наша сила в единстве.

Как вы оцениваете деятельность парламента в этом году?

В этом году парламент принял более 460 законопроектов, и эта цифра многое объясняет, потому что эти законопроекты были направлены на улучшение жизни граждан Республики Молдова. Самое главное, чтобы все эти реформы были реализованы, а это может произойти только в том случае, если мы сохраним тот же темп, и то же направление развития.

Что хорошего сделали в этом году для регионов и, в частности, для Гагаузской автономии?

Во-первых, в том, что касается регионов, следует отметить повышение заработной платы. Гагаузия в этом году воспользовалась европейскими инвестициями, а также средствами от других внешних доноров. По всей Гагаузии отремонтировали дороги, независимо от партийной принадлежности примаров. Также были отремонтированы и обеспечены мебелью и техникой десятки школ и детских садов, построены и отремонтированы десятки других социально значимых объектов: дома культуры, приюты, подстанции скорой медицинской помощи. Населенному пункту Чадыр-Лунга был присвоен статус муниципия, а в Комрате и Чадыр-Лунге были созданы свободные экономические подзоны, что позволит этим регионам развиваться быстрее и эффективнее с экономической точки зрения.

Что, на Ваш взгляд, следует предпринять для улучшения диалога между Кишинэу и Комратом?

Если не считать некоторые политические нюансы, по сравнению с предыдущими годами, качество диалога между Кишинэу и Комратом выросло в разы. Ощущается заинтересованность обеих сторон. Профессионализм и объективность характеризуют процесс принятия решений о развитии Республики Молдова в целом и, в частности, гагаузской автономии. Конечно, все время есть место для лучшего, и обеим сторонам полезно эффективное взаимодействие, но этого не случится, если все мы вместе не будем работать на благо развития страны.

Поможет ли решить проблемы Гагаузии ввод смешанной избирательной системы?

Я могу с уверенностью сказать, что новая смешанная избирательная система предоставит новые возможности не только Гагаузии, но и всем районам страны. Если раньше был риск, что у гагаузов не будет представителя в парламенте Молдовы из-за тех или иных партийных решений, то сейчас минимум два представителя автономии в парламенте будут. И это гарантированный факт. Смешанная избирательная система позволит народу быть ближе к власти, станет связующим звеном между обществом и парламентом.

Какие у Вас планы на будущее?

В ближайшее время я по-прежнему буду рядом с народом, продолжу заниматься политикой, продвигать законопроекты, направленные на развитие Молдовы и Гагаузской автономии.