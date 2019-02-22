Николай Григоришин: Муниципий Бэлць выбрал новый путь – далее следует Молдова

Интервью с генеральным примаром муниципия Бэлць Николаем Григоришиным

В 2018 году вы стали примаром муниципия Бэлць, сотворив «небольшое чудо». Как Вам удалось одержать победу в первом же туре?

«Маленькое чудо» сотворили жители нашего города. Они разорвали порочный круг, в который нас пытались заключить наши местные политики от двух правящих партий, которые управляли городом до 2015 года. Бывшие коммунисты, сменив политический окрас, пытались обмануть бельчан, чтобы вернуться. Не получилось. Возврата в прошлое нет. Слишком многое стало известно после смены городской власти. Кстати, я думаю, что муниципий Бэлць первым наметил общую молдавскую тенденцию. Люди устали от этой бесконечной ротации политических элит, от этих господ, которые из года в год, переходя из одной партии в другую, остаются на высоких должностях. Они ищут теплые места, а для страны, для города это мучение. Я уверен, что настало время перемен. Должны прийти новые люди, которые изменят все в этой стране. Один из таких людей – мой друг Ренато Усатый, который на примере Бэлць показал, что можно эффективно управлять без расхищения государственных средств. Мы провели реформы на муниципальных предприятиях, значительно увеличили доходы рынков, приобрели десятки единиц коммунальной техники. И это только начало, и кстати, все это происходило в условиях ожесточенной конфронтации с вышеупомянутыми элитами. Эта конфронтация вовсе не типичный политический конфликт, как пытаются представить его наши оппоненты. Это борьба между прошлым и будущим, поэтому я уверен, что победа будет за новыми силами. Прошлое, особенно такое, обречено на исчезновение. Также хотелось бы добавить, что муниципий Бэлць уже выбрал новый путь – далее следует Молдова.

Какие у Вас отношения с бывшим примаром Ренато Усатым?

Я знаю Ренато Усатого много лет. Он замечательный человек, которому удалось остаться прежним, добившись успеха в жизни. Я горжусь нашей дружбой, и уверен, что мы вместе можем многое сделать на благо людей. И это не тот случай, когда можно сказать, что человек хороший и справедливый, только родился он не в то время и не в том месте. Именно сейчас, и время, и место. Просто есть некоторые реакционные силы, которые пытаются затянуть с переменами, но это не сработает. Время меняет все.

Каковы Ваши конкретные достижения на должности примара?

Я на этой должности уже более полугода, поэтому говорить о конкретных достижениях пока преждевременно и нескромно. Наша команда управляет городом с 2015 года, и я не собираюсь отказываться ни от ошибок, ни от достижений. Три года я был муниципальным советником от «Нашей Партии». К весне 2018 мы стали мажоритарной партией в Совете, но теперь это уже не так. Большинство перехватили демократы. Они воспользовались теми же методами, которыми получили большинство в парламенте. Несмотря на все это, нам удалось добиться многого. Мы уже говорили о реформах в коммунальном секторе и о дополнительных доходах в местный бюджет. Впервые, спустя много лет, мы модернизировали муниципальные рынки по новейшим стандартам. Сейчас в Бэлць самые лучшие рынки в стране, но раньше это было не так. Мы приобрели, не прибегая к кредитам, или получили в дар от городов, с которыми подписали соглашения о сотрудничестве, десятки единиц муниципальной техники, снегоуборочных машин, тракторов, мусоровозов. Мы начали ремонтировать дороги во дворах и обустраивать во дворах парковочные места. Насколько мне известно, такого даже в столице не делают. Мы установили сотни скамеек, приводим в порядок Муниципальную клиническую больницу, которая обслуживает практически весь север страны. Нам помогает и Ренато Усатый, который пожертвовал больнице современные хирургические инструменты и оборудование для проведения операций. Это все можно перечислять бесконечно. Мы любим наш родной город и пытаемся дать ему новую жизнь. Все это время меня удивляло различие между тем, как чиновники, и не только они, обустраивают свои дома, и как безответственно относятся к городу. Мы все должны понять – наш город это наш общий дом, а Родина не заканчивается у дверей квартиры, а только начинается. Тогда все изменится к лучшему. Уже начало меняться.

Каковы самые серьезные проблемы, с которыми Вы столкнулись до сих пор?

Мы унаследовали полуразрушенный город с инфраструктурой, изношенной на 80%. Это общая проблема, и ее очень трудно решить при скудном бюджете. Кстати, многие не знают, что молдавские города не сами формируют свои бюджеты. Летом из Минфина приходят бюджетные прогнозы с конкретными цифрами и уже на их основе местные власти принимают ежегодные бюджеты. Но это так, для справки. Серьезной проблемой я бы назвал вопрос с отходами, о которой всем известно. Мы унаследовали ее от наших предшественников, которые подписали концессионное соглашение с частной фирмой. Это выгодное соглашение для фирмы, но не для города. Те же демократы, которые в последние годы критиковали нас за конфликт с концессионером, в 2012 году в Муниципальном совете выступили против подписания концессионного соглашения, и говорили, что город понесет потери в результате этой сделки, а когда произошел конфликт, они встали на сторону концессионера. Неслыханное лицемерие! Еще одна проблема – погашение старых кредитов. Нам удалось уменьшить кредитное бремя, но, к примеру, кредит на приобретение троллейбусов в 2014 году, нам еще долго предстоит выплачивать. Не могу утверждать, что мы полностью против кредитов. Все зависит от условий и процентов.

Каково Ваше сотрудничество с Муниципальным советом Бэлць?

Отвечая на этот вопрос, я не хотел бы использовать такие выражения как «это сложно, но мы справимся». Совет принадлежит демократам. Если вы помните, 2018 год мы начали с голодовки. Те, кто до 2015 года считал Бэлць своей кормушкой, пытались вернуться к своим схемам, украсть у жителей северной столицы их выбор. Несмотря на большие потери, нам удалось устоять. Работать без большинства достаточно сложно, но не невозможно. Кто говорит, что это невозможно, лжет. Как примар, я не позволю этому совету принимать тайные решения, которые вредят городу, но даже такое большинство не может не голосовать за инициативы примара, которые поддерживает население города. Они не могут открыто пойти против бельчан. Конечно, это довольно сложно, и каждое решение проходит очень долгий путь, но в итоге в споре рождается истина.

Что Вы можете сказать о сотрудничестве с центральными властями?

Одной из главных задач примара – выявление компромиссных решений. Важно разграничить политику и городские проблемы. Власть в стране та, которая есть, а какой она будет в феврале – посмотрим. В любом случае, нам необходим диалог в вопросах, которые без правительства не могут быть решены. Речь идет о вопросах бюджета (я уже говорил, как он формируются), а также о чисто хозяйственных проблемах. Администрация каждого города разделена с точки зрения полномочий – некоторые учреждения подчиняются местной власти, другие – республиканской, образование практически полностью финансируется из государственного бюджета. Таков закон. Жить в постоянной конфронтации невозможно, неправильно и вредно для города. Я не думаю, что вы слышали от меня критику в адрес кабинета министров, который состоит в основном из менеджеров, работающих по контракту. С ними можно и нужно поддерживать диалог. Я считаю наш диалог с премьер-министром неплохим. Конечно, демократам из Бэлць более выгодно представить ситуацию в таком свете, что у них постоянная конфронтация с Григоришиным, а страдает от этого город. И это делается неспроста. Мы боремся с конкретными людьми, которые привыкли смотреть на город как на их источник дохода. Сейчас эти люди являются демократами, а после выборов, если к власти придут Нэстасе и Санду, или Додон, они примкнут к ним? С этими людьми мы никогда не найдем общего языка. Я считаю, что они должны держаться подальше от власти. И я уверен, что жители муниципия Бэлць согласны со мной.

Каковы Ваши приоритеты на ближайшее будущее, и чего Вы ждете от 2019 года?

Планы просты: вытащить город из болота. Это инвестиционные проекты, определенные намерения, связанные с изменениями в инфраструктуре и системе организации публичного пространства. Но на данный момент я не могу говорить об этом детально. Нам не раз ставили палки в колеса, особенно когда речь шла об иностранных инвестиционных проектах. Если в 2019 году власть не отменит выборы примаров, а у нее есть такие мысли, мы будем бороться за полный четырехлетний срок полномочий и за новое большинство в Мунсовете. Как вы заметили, я неоднократно заявлял, что не буду баллотироваться в парламент. Моя родина – город Бэлць. Я хочу изменить что-то к лучшему в этом городе. Я считаю это своей миссией.