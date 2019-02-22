В Бэлць открылся Центр раннего вмешательства

Дети до 3-х лет с нарушениями развития, в том числе с ограниченными возможностями или риском их возникновения, смогут получить адекватную бесплатную помощь в рамках первого Центра раннего вмешательства, открытого в Бэлць. Здесь же специалисты центра будут оказывать поддержку семьям таких детей.

По данным CCF/HHC Moldova, центр является первой в своем роде социально-медицинской услугой в муниципии Бэлць, которая будет предоставлять услуги детям как из города, так и с северных районов страны. Здесь будет работать многодисциплинарная команда, состоящая из педиатра, детского невролога, психолога, логопеда, кинетотерапевта, медсестры и социального работника. Специалисты будут оказывать помощь детям с особыми потребностями и поддержку родителям для сохранения таких детей в семье.

„Теперь дети и родители смогут прийти к специалистам и получить консультации и реабилитацию, без необходимости ехать в Кишинев, не тратя долгие часы на дорогу и ненужные расходы, а в долгосрочной перспективе восстановление детей будет более эффективным”, - отметила председатель CCF/HHC Moldova Лилиана Ротару.

Социально-медицинская служба была создана CCF/HHC Moldova в партнерстве с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Для ремонта и оснащения центра всем необходимым было выделено около 556 тыс. леев. Часть денег была пожертвована одной семьей из Великобритании, сотрудничащей с организацией Hope and Homes for Children UK, а другая часть в рамках кампании „Rostul Postului” - 2018, которая была запущена для сбора дополнительных средств для этой услуги.