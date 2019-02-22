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Лидеры блока ACUM заявляют, что их отравили ртутью
22.02.2019

Сопредседатели Избирательного блока ACUM, Платформа DA и ПДС Майя Санду и Андрей Нэстасе заявляют о наличии обоснованных подозрений в том, что их отравили тяжелыми металлами, а именно ртутью. По их словам, к этому „следует отнестись серьёзно в свете нападок со стороны властей и их отношения к тем, кто ставит под угрозу их дальнейшее правление”. В свою очередь, представители правящей Демократической партии утверждают, что эти заявления следует рассматривать исключительно в предвыборном контексте, передаёт IPN.

„Был период, когда у нас имелись проблемы со здоровьем. Мы прошли обследования. Мы выяснили, что у нас в крови наблюдается повышенное содержание тяжелых металлов, это случилось и со мной, и с господином Нэстасе. Мы прошли лечение, и это лечение помогло нам снизить содержание этих тяжелых металлов в крови. Некоторое время спустя недавние тесты снова показали повышение содержания, и врачи, к которым мы обратились, говорят, что это повышение не может быть вызвано естественными причинами, то есть оно не может произойти без вмешательства извне. Имеются подозрения, и есть некоторые вещи, к которым следует отнестись серьёзно в свете нападок со стороны властей и их отношения к тем, кто ставит под угрозу их дальнейшее правление”, - заявила журналистам лидер Партии действия и солидарности Майя Санду.

Председатель политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе отметил, что в настоящее время они проходят обследование, и „придёт время, когда те, кто посягнул на их здоровье и жизнь, понесут ответственность”. По мнению политика, эти вещи происходят потому, что „они стали опасны для власти”. „Говорю вам со всей уверенностью – мы являемся мишенью подлых нападений со стороны этой власти, которая желает нашей смерти. Конечно, они не могу сделать так, как это происходит в России – застрелить нас на улице. Пока. Это случится уже скоро, если мы не избавимся от этих бандитов во власти. Они совершили покушение на нашу жизнь и здоровье с помощью тяжелых металлов, и одним из этих металлов является ртуть. Ртуть применили и против меня, и против госпожи Санду, и против господина Александру Македона, и против некоторых наших коллег, имеющих тот же круг общения, что и мы. Но важно то, что и я, и госпожа Санду подверглись нападению посредством этой ртути, происхождение которой пока не установлено”, - заявил Андрей Нэстасе, отметив, что зарубежные специалисты пришли к выводу, что она не может быть естественного происхождения.

Пресс-секретарь Демократической партии Виталие Гамурарь, с которым связалось Агентство IPN, считает, что эти заявления следует рассматривать исключительно в предвыборном контексте, и что до выборов осталось всего несколько дней. „Некоторые политические деятели, к сожалению, пытаются выставить себя в роли жертвы, вероятнее всего, из-за отсутствия у них осязаемых, конкретных проектов, программ, которые были бы привлекательны для избирателей. Если бы такое заявление прозвучало в будничной ситуации, то реакция была бы иной, потому что доказательства, конечно же, отсутствуют”, - добавил Гамурарь.


 
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