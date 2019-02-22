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Общество
Провокация перед выборами: на КПП в Варнице работникам ЦИКа устроили проверку
22.02.2019

Провокация перед выборами. Двоих сотрудников Новоаненского избирательного участка остановили накануне на контрольном посту в селе Варница. Так называемые приднестровские пограничники конфисковали у них два лаптопа, в которых находились данные избирателей. Вернули их только через три часа.

Контролю подвергли председателя и секретаря избирательного участка № 48/10, где могут голосовать жители Левобережья. Чиновники и водитель возвращались из Кишинева после семинара по вопросам проведения выборов.

"Компьютеры будут переданы на экспертизу. Наши коллеги проверят программы на предмет возможного взлома. Нужно убедиться, что личные данные не были похищены. Главной целью была   провокация, но не исключено, что они пытались получить и личные данные", - сказал замначальника ГИП Георгий Кавкалюк.

О произошедшем была проинформирована Миссия ОБСЕ в Молдове. Ее представители вместе с прокурорами расследуют этот случай и дадут правовую оценку.

Для голосования жителей приднестровского региона на парламентских выборах 24 февраля будет открыто 47 участков.  Их организуют на территории, контролируемой конституционными властями Республики Молдова. 


 
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