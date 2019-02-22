Рекорд на миллиард: Молдова импортирует все больше энергоресурсов

По итогам 2018 года импорт энергоресурсов в Молдову приблизился к отметке в 1 миллиард долларов.

В прошлом году Молдова импортировала моторного топлива, газа, угля и электроэнергии на 990 миллионов долларов. Это на 30,2% больше, чем в 2017 году. Ввоз энергоресурсов составляет 17,2% импорта страны (3 место по всем группам товаров). Больше всего страна импортирует нефти и нефтепродуктов.

За 12 месяцев 2018 года в Молдову ввезли топлива и нефти 632,62 миллиона долларов, что на 32,8% больше, чем в 2017 году. За этот же период времени страна импортировала природного газа на 284,03 миллиона долларов (+40,41% к 2017 году).

Импорт электроэнергии напротив сократился на 3,3%, уменьшившись до 55,09 миллионов долларов. Поставки угля (в первую очередь на Молдавскую ГРЭС) уменьшились на 26,4% до 18,3 миллиона долларов