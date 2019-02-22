Где и как теперь знакомятся мужчины и женщины

Кажется, за последние несколько лет наши люди полностью разучились знакомиться в реальной жизни. Город задает свой быстрый темп жизни, когда общаться становится просто некогда.

А встретить и найти свою вторую половинку в этой суматохе с каждым годом все сложнее, особенно, если тебя нет в социальных сетях. В конце концов, не интернетом единым жив человек. «Комсомолка» выясняла, где все же предпочитают знакомиться сегодня мужчины и женщины.

Популярные способы

Соцсети

Самый удобный и быстрый способ познакомиться. Есть минутка, открыл любую соцсеть, увидел красивую девушку на фото или молодого человека - написал банальное «привет». И дальше понеслось! Причем знакомятся в соцсетях не только подростки. Те, кому за... также активно осваивают «электронных свах».

Из плюсов: Прежде чем перейти к общению в реальности, по профилю человека в социальных сетях можно сразу понять, чем он интересуется, как завязать разговор, найти общие интересы, если они, конечно, есть или, наоборот, выяснить что-то такое, после чего и знакомиться-то не захочется. К тому же, всегда есть время придумать оригинальный ответ и показаться очень остроумным/остроумной. А это цепляет.

Из минусов: Абсолютно все в социальных сетях не создают себе определенный образ. А благодаря доступности и простоте использования графических редакторов «приукрашивают» внешность настолько, что в реальности человека можно не узнать.

Строить с живым человеком и, в любом случае, необходимо прилагать усилия

Почти сыскное агентство в Facebook

Кстати, в соцсетях есть специальное сообщество Caut о persoana, в котором подписчики паблика размешают фото понравившихся им людей. Они встречают их на улице, в транспорте, но не решаются познакомиться. Кишинев — это та же маленькая деревня, и нужного человека достаточно быстро находят в социальных сетях. Ищут в этом паблике также партнеров для фитнеса, попутчиков на отдых и т.д.

Приложения для знакомств

Это второй, не менее распространенный способ быстро и без лишней возни познакомиться. Правда, в основном такие приложения, как Tinder и Badoo, используют ради того, чтобы было не скучно скоротать вечерок в приятной компании, причем на каждый вечер можно выбрать разную компанию.

Парочка свиданий всего за 150 леев

«Быстрые свидания», скажем так, вариант для ленивых и тех, кто хочет за короткое время гарантированно познакомиться сразу с несколькими претендентами. Суть и правила «быстрых свиданий» очень просты. Организаторы за вас выполняют чуть ли не всю «грязную» работу. Для участия находят одинаковое количество мужчин и женщин, каждому присваивается номер. Задача в том, чтобы каждый мужчина пообщался с каждой женщиной в течение определенного времени. Затем, если кто-то из участников совпадает в своих симпатиях, они могут получить контакты понравившихся людей. Стоят такие заказные свидания 150 леев.

Фитнес-клуб

Да-да. Молдову тоже не обошел культ здорового образа жизни и упругих ягодиц, поэтому фитнес-клубы стали достаточно популярным местом, чтобы познакомиться. Соблазнительные позы на тренажерах, облегающие тренировочные костюмы с глубокими декольте — некоторые девушки своим внешним видом сразу же дают понять причины их визита в клуб. Правда, девушкам, которые мечтают похудеть и заодно познакомиться, сначала лучше отдать предпочтение групповым женским тренировкам, привести себя в порядок, а потом смело отправляться в зал, в любом другом случае фитоняшки отобьют всех потенциальных ухажеров.

Работа

Пожалуй, самое удачное место, чтобы устроить свою личную жизнь, особенно, если вы работаете в какой-нибудь крупной IT-компании. Предлогов для знакомства с симпатичным и перспективным программистом хоть отбавляй - от зависшего компьютера, до просьбы помочь разобраться со сложной задачей. Только тут совершенно нет гарантий, что «служебный роман» не обернется короткой интрижкой, которая потом обоим принесет множество неприятностей. Кстати, неприятности впоследствии сулит даже краткосрочный роман с начальством.

Познакомиться с красивой девушкой в кафе - легко. Но как это сделать?

Отжившие способы

На улице

Мужской взгляд:

Как-то один мой знакомый, который долгое время не мог встретить девушку, на моё предложение познакомиться на улице ответил: «Я на машине езжу постоянно. Ну и как я должен на улице знакомиться? Стоя в пробке? Или сигналя переходящим дорогу девушкам? Да и в сети не так стыдно получать отказ - никто, кроме нас, не увидит и не узнает».

Женский взгляд:

Большинство девушек уверены, что шансов нарваться на маньяка или, мягко говоря, мужчину не в себе на улице, в транспорте или даже в кафе гораздо больше, чем в сети.

«Нормальный мужчина на улице приставать не будет. Он просто элементарно будет уверен, что ему откажут, потому что приличные девушки, опять же, на улице не знакомятся», - отметила моя знакомая.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ