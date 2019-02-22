А компот?! В Молдове в советское время скидывались по 5 рублей и праздновали в ресторанах Дни рождения

Статья о том, как работал общепит в советское время - «Как питались в Советской Молдавии: Если вы не обнаружили начинки в пирожке, значит он был с мясом» - вызвала шквал откликов. Многие вспоминают, что пирожки были «напичканы» мясом, кто-то говорит о том, что в столовках готовили невкусно. Приводим мнения наших читателей.

Вист:

Были вкусные продукты, которых сейчас нет. И в столовках и кафешках кормили давольно хорошо. Приемлемо и вкусно. Многие вспоминают с ностальгией. Обед в Молдавии стоил 25 копеек, и всегда было очень вкусно, и первое, и второе. И в магазинах был и хлеб, и колбаса.

Ватник:

А еще в Театральном кафе можно было купить печеные пирожки с мясом за 11 коп. и стакан бульона, не помню за сколько, но тоже копейки. И поесть почти полноценно. Причем, помню, что пирожки были прямо напичканы мясом, а не полупустые. А жареные пирожки с ливером, что продавались на центральном рынке за 4 копейки! Очень вкусные.

Сармат:

А мне помнятся ужины в "Молдове", обеды в кафе "Днестр" - и это в студенчестве. Обеды в столовых и кафе "Мезона" по 45копеек, возможность там же заказывать продукты или полуфабрикаты домой, если наметился какой-то праздник, а стоять у плиты неохота. Когда ребенку даёшь в школу 50 копеек, и у него ещё остаётся на мороженое. Единственные заведения общепита, которых сторонились, были при вокзалах и на рынках ...травануться можно было.

Елена:

В Молдавии питались люди намного лучше, чем в России, даже чем в Москве. Во-первых, овощи и фрукты - изобилие и вкусные, благодаря солнцу. Во-вторых, все женщины в Молдавии были хорошими кулинарками. Умели из одной курицы сделать несколько вкусных блюд: суп, жаркое, котлетки, а еврейки ещё и шейку фаршировали. Готовили с овощами, с зеленью. До сих пор считаю молдавскую кухню самой вкусной, хоть жила в разных странах и ела еду всякую. Моё мнение: еда в советское время в Молдавии была вкусной благодаря природным богатствам республики и стараниям хозяек.

Елена:

Пирожное «Стефания» продавалось во всех кулинариях, а бутербродов с селедкой не припомню. Чаще всего в буфетах покупали пару сосисок и хлеб с компотом, и это был обед, кстати, неплохой, сытно и в меру калорийно. В столовых, в основном, была еда сытная, но невкусная. В кафе в выходной день попасть было проблемой. В кулинариях продавали неплохую еду, - как сырое мясо, так и готовые изделия. Голодными не были, ели то, что сейчас называют здоровым питанием, то есть простую пищу, даже если называлась как-то замысловато, но ингредиенты были натуральными.

Руслан:

У некоторых память коротка - забыли километровые очереди за колбасой, мясом, об алкоголе даже не хочу вспоминать . Помню, как во время "кукурузника" мать покупала "по блату" белый хлеб и заворачивала в газету, чтобы никто не видел.

А я помню:

Не припомню, чтобы в те времена, когда был ,,блат,, и очереди, были бомжи и нищие, добывающие пропитание в мусорных баках. И беспризорников не было. Пенсии были нормальные. Зарплаты хватало и на отдых на юге, и на приличное сосуществование. Мы с подругами скидывались по 5 рублей и праздновали в ресторанах Дни рождения, и на эти же деньги покупали подарок - хватало на многое.

Гость:

Я в Молдавии с 1967-го года. Всё было. И мясо, и алкоголь. Вино отличное было. Водки, коньяка валом. Мне давали рубль в воскресенье, и я был "миллионером". В 10 утра - фильм за 10 коп. в "Шипке", потом озеро Рышкановское. Сдобная булочка по 9 коп и вода с "двойным" сиропом. Шиковали!

Alunelul:

Были еще столовые в каждой школе. Пирожки по 4 копейки с повидлом или с картошкой -вкуснотища! Столовую можно было найти по запаху. Обеды стоили для школьников копейки. И не помню случаев массового отравления из-за еды. Увы - всё это было,было.

Виктор:

Это все хорошо в сравнении с доходами людей. Не у всех зарплата была по 500 рублей. В основном, от 60 и до 120 рублей. Отнимем рублей 12-15 на коммунальные услуги. Получится не очень радостно.

Наталья СИНЯВСКАЯ