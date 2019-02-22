«Неужели россияне во главе с Путиным по ночам разрушали Кишинев и тырил все, что плохо лежит?»

Молдова обречена на разруху в силу менталитета безответственности и безнаказанности ее руководителей.

В газете «Комсомольская правда» в Молдове была опубликована авторская колонка Лидии Ткач «Почему Молдова обречена на разруху, даже если ей дадут сто тысяч миллиардов», в которой автор размышлял о том, что в Молдове очень любят рушить старое и возводить новое. Потому что при строительстве нового можно хапнуть пару-тройку миллионов, которых хватит не только на свою безбедную жизнь, но и на жизни внуков. А то. Что новое через пару-тройку лет рушится и ломается, уже никого не интересует. Колонка задела за живое наших читателей, которые активно делились своими комментариями, часть и з которых мы и публикуем.

Petr:

«Вы затронули очень больную тему. У нас не только дороги плохие. В Молдове все выглядит ужасно. И города, и деревни, и политика (обманчивая и вредная), и экономика (которая вообще отсутствует и живем мы за счет перечислений из-за рубежа) и.т.д. и т.п. Почему так? Да потому что управление страной не профессиональное. К власти приходят одни шарлатаны, которые грабят и грабят ненасытно. И в этом виноваты мы с вами, потому что постоянно мусолим одну и ту же бестолковую мысль: как бы не предать своих. Общество разделено на своих и чужих, на местных и приезжих, на русскоязычных и румын. А когда нет единения, политиканы торжествуют. Так, не пора ли нам отказаться от старых стереотипов мышления, от двойных стандартов, от идеологических убеждений и предрассудков и объединиться против этой шайки паразитов? Не лучше ли нам объединить свои усилия и не дать им близко подойти к рычагам власти, во имя нашей с вами нормальной человеческой жизни и, в первую очередь, во имя будущего наших детей? Подумайте!»

дмитрий:

«Менталитет - великая сила! Мне нужно было поехать в Львов. Я приехал на автовокзал Единцы. Там висит расписание автобусов. Все записал и приехал через два дня с вещами. Жду жду автобуса и понимаю что его нет. Пошел спрашивать в справочной, рядом с кассой. Слышу ответ и не верю ушам своим. Мне работник говорит что эта фирма более 7 лет как не работает, на это расписание смотреть не надо. Я, конечно, интересуюсь, а чего оно висит 7 лет, если по этому направлению нет транспорта, тем более это баннер на 2 кв.метрах? Вам не приходило в голову его снять? Администратор автовокзала мне отвечает: « Мэй! Что ты от меня хочешь? Я этот плакат не вешал, моя работа давить справки, хотите, билет продам?А что там висит, не мое дело!»

Нина:

«Беспредел воровской в Молдове не остановить. Все, кто попадает к кормушке, границ не знает . Наворовать надо себе, детям, нанашам, кумовьям и все прочим. А потом за границу и прощай Родина! А бедный народ терпи и жди лучших времен. Пока следующие воры придут к власти. И так по кругу».

ВИСТ:

«А чего вы хотели!? Так называемую реставрацию делали рабочие набранные с деревень. А им всё по барабану И есть один вопрос - куда делась вся старая облицовка!? Там же были хороший гранит и мрамор. Старшее поколение помнит, как раньше было красиво. Куда эти материалы подевались? Неужели опять россияне во главе с Путиным ночами тырили? У кого узнать? Киртока, ау! Просто нас горожан эта ВЛАСТЬ кинула как сявок каких-то и держат за лохов. Вот так и живём».

Fedea:

«Нынешнее руководство выросло и воспиталось в период независимого государства, так что нечего вспоминать советский менталитет. У них менталитет сегодняшней безответственности и безнаказанности. Что выбрали то и имеем».

Чацкий:

«Спасибо за попытку раскрутить столь важную тему. Всё бы нечего если бы не одно НО! Проблема №1 не в том только, что Вы указали, а в том что с момента объявления независимости не один Парламент не набрался смелости принять и применить Закон о люстрации! После которого мы бы избавились от кадров советской партийной номенклатуры и разного рода агентов КГБ, которые НИКОГДА не работали на благо народа и Республики Молдова. У избирателей был единственный исторический шанс избрать нормальную Власть в 1994 году, увы, совковый менталитет подавляющего большинства (невзирая на национальность) избрал бывшую советскую номенклатуру. Он же совковый менталитет - дальше разговоров на кухни и дули в кармане не пойдет, привык, что кто-то за них должен все сделать. Отсюда и повальная миграция молодежи. Так что, уважаемое совковое поколение, вы не только БАНКРОТ (даже мебели не можете оставить в наследство), но ещё и ТОРМОЗ в развитии будущего страны. Не умеете вы жить по новому и не сможете. Ваш удел отобрать и поделить!»

Anton:

«Почему Молдова обречена на разруху? Потому что те, кто распоряжается деньгами, все равно все украдет, сколько им не дай!»

Алекс:

«Все очень точно подмечено в статье! Деревня приехала, деревня в руководстве - и не поможет дорогой пиджак и выглаженная рубашка. Прощай немытая Молдова - если что, пинайте Пушкина!»

"Проклятый город Кишинёв …":

«Молдаванин внушил себе, что Запад готовит ему жизнь, как в Швейцарии. Куда ему с его исторической ментальностью сообразить, что ему готовят жизнь, как в Латинской Америке. Даже больше, даже не Гондурас и Никарагуа, а Гватемалу! Но сегодня молдаванин счастлив набором неоколониальных ценностей - машиной, квартирой в Кишинёве, свадьбой за 30-50 тысяч, и работой гастарбайтера. Происходит это вовсе не потому, что от природы молдаванин глуп, а потому, что ещё в прошлом веке он ходил босиком, носил вонючую овчинку или домотканку, варил мамалыгу на кизяке, был привязан к свое деревне с её засушливой полупустынной землёй. А тут такая лафа - драпай от этого проклятого села «куда хошь», да ещё набор неоколониального товара в придачу. Тут у любого народа крышу снесёт».

ЛИДИЯ ТКАЧ