У всего на свете есть свои причины, даже у абсурда, - Инесса Дерменжи

Редакция «Блокнота Молдовы» поговорила Инессой Дерменжи - журналистом, публицистом и талантливой художницей.

Инесса Дерменжи написала книгу «Век абсурда», в которой противоречивые молдавские деятели - политики, бизнесмены, спортсмены и даже заключенные рассказывают о своей жизни и отвечают на неудобные вопросы. Мы решили, что следует услышать голос с другой стороны, а именно – голос автора.

- Инесса, как ты сама себя могла бы больше охарактеризовать: художник, может журналист или больше публицист?

- Охарактеризовать себя с точки зрения журналистики, публицистики, писательства или преподавания (по образованию я художник-педагог), довольно сложно. Я – художник, хоть и считаю, что звучит это громко. Быть художником – значит нести ответственность за выбор, который ты в жизни сделал. Художник – это не профессия, это – призвание.

И вся твоя жизнь складывается соответствующим образом. Чем бы в жизни я не занималась, любой род деятельности, с которым мне приходится сталкиваться – так или иначе я остаюсь художником. Неважно, что это – хорошая или плохая картина, интервью, очерк, книга – это все создает не Инесса-журналист, публицист или писатель, во всём этом творит художник.

- Когда тебе пришла в голову идея о подобной книге? В чем ее идея?

- Эта книга сама меня нашла. Я думаю, это ОНА меня писала все эти три года, а не я ее. Это не совсем книга в классическом ее понимании. Это судьбы людей, выраженные не только буквами, но и картинами. В книге очень много картин – психологические арт-портреты тех людей, с которыми я общалась. С самого начала, идеи о книги, как таковой, не было. Были встречи, истории, общение. Все это записывалось, анализировалось и собиралось в общую картину. В тексте сохранялась прямая речь каждого героя. Это было принципиально важно. Свое мнение или послесловие я нигде не оставляла, ни до, ни после интервью. Однако, так как я художник, я посчитала, что смогу каждое интервью сопроводить психологическим арт-портретом. Эти картины и явились тем самым «мнением автора».

Почему «Век абсурда»? Потому что мы все с вами живем именно в этот век, и практически всегда поступаем абсурдно. Мы никогда не знаем Кто мы, Зачем мы и Куда идем. Мы всю жизнь в поиске. И парадокс – мы очень ленивы, чтобы качественно жить. Книга является попыткой разобраться во всем этом с помощью «других людей». Люди, которые чего-то добились в жизни или являются неким примером социального и материального успеха для общества, обычно вызывают массовый интерес и имеют большое влияние на общество.

Книга начинается и заканчивается одной и той же фразой: «У всего на свете, есть свои причины – даже у абсурда». С помощью книги, проживая истории жизни других людей, можно проанализировать свой собственный путь и увидеть то, о чем ранее даже не задумывался.

- Сколько велась работа над книгой?

- Работа над книгой длилась три года. Планировалось всё куда быстрее – я довольно быстро делаю интервью, в течение нескольких дней после беседы материал обычно уже готов. Но всё оказалось не так просто. К каждому человеку, к каждой истории нужно было найти свой подход. Я не хотела писать истории «Богатых и знаменитых», – мне хотелось увидеть изнаночную сторону личности, всё то, что делает этого человека, его собственные «причины абсурда». Чаще всего социально-активные и известные в разных сферах личности – они все очень закрыты, даже для самих себя. Попытаться найти и раскрыть «человека в человеке» было самым сложным.

- Было ли тяжело взять некоторые из интервью? Если да, то с кем?

- У меня не было ожиданий. Я не надеялась на то, что все сразу откликнутся и ответят мне взаимностью. Я не журналист, я не была известна как человек, который что-либо пишет, поэтому я адекватно оценивала свои возможности. Многих интриговало название книги, им становилось интересно принять участие в таком проекте. Люди, у которых постоянно берут интервью, зачастую обладают неким шаблоном ответов. Если это политик – ему задают соответствующие вопросы, так же, как и бизнесменам. Рано или поздно, им всем надоедает отвечать на одни и те же вопросы. В данном случае, им было интересно отвечать на мои, чаще всего, неудобные вопросы и я не слышала потом, чтобы кто-то из моих героев пожалел о том, что дал мне интервью.

- Чем ты руководствовалась, когда выбирала героев книги? В списке, казалось бы, есть почти все – и политики, и бизнесмены, и композиторы – даже осужденные – почему именно они?

- Не было критериев отбора. Единственное, что требовалось от героев – не готовиться к интервью и не редактировать готовый текст. Люди отбирались по своей значимости в Республике Молдова. Так или иначе герои моей книги влияют на нас, их решения, их поступки сказываются не только на их собственной жизни, но и на жизни окружающих людей. Книга получилась не маленькой – 440 страниц, 29 героев и судеб, но есть еще люди, о которых можно и нужно писать. В книге далеко не все люди, которые интересны и мне, и обществу.

- С чем тебе пришлось столкнуться, когда перед тобой встал вопрос о публикации?

- Деньги – основополагающий фактор нашего времени. Без денег очень сложно что-либо сделать. Напечатать и издать книгу – удовольствие не из дешевых. Была сложность с тем, чтобы получить разрешение на печать именно этой книги. Некоторые из героев находятся в зоне лишения свободы и, естественно, у людей, работающих с книгой, появлялись вопросы: «А не опасно ли издавать такую книгу, в нашей стране?». К счастью, несмотря на все трудности и множество недоброжелателей, книга была издана на русском языке, в скором будущем, будет опубликована на государственном языке и даже на английском.

- Тяжело ли в Молдове быть не просто автором книг, а автором книги, которая создает практически психологические портреты довольно неординарных личностей?

- Сегодня в нашей стране тяжело заниматься вообще всем. Люди устали, людям ничего неинтересно, даже насущные проблемы никто не решает, все собирают чемоданы. В такой ситуации редко кто читает книги, ходит на выставки, покупает картины, интересуется «высоким». Тяжело заниматься самообразованием, культурным обогащением и развитием, когда тебе нечего есть и при этом ты дико ленив и безответственен.

- Продолжаешь ли ты работать в художественной области или полностью переключилась на публицистику?

- От картин в своей жизни я вряд ли откажусь. Я могу уйти в себя на некоторое время и не писать картины, но это все равно часть меня. Даже если я не беру в руки кисть, в голове моей пишутся картины. Я не переключусь только на публицистику или журналистику. Мое призвание – быть художником, в любом его воплощении и проявлении.

- Есть ли у тебя в идеях еще какой-либо масштабный проект – связанный с картинами или, может быть, с новой книгой?

- Если сегодня я остаюсь в этой стране, значит мне хочется что-то еще сделать. Неважно, что это будет: книга, социальный проект или преподавание, но это должно быть ориентировано на подрастающее поколение. Должны быть люди и соратники, которые смотрят с тобой в одном направлении. Один в поле – не воин. Главная цель – это найти людей, у которых еще есть желание что-то изменить, на что-то повлиять в своей стране. Следующий масштабный проект – это проект, который заставит людей поверить в себя и в свой собственный дом. А наш дом – Молдова и только мы несем за него ответственность.