В интернете появилось письмо о готовящемся убийстве Игоря Додона

В социальных сетях было обнародовано анонимное письмо президенту Молдовы с предупреждением о готовящемся на него покушении после парламентских выборов.

Шокирующее послание, адресованное президенту Республики Молдова Игорю Додону, появилось в социальных сетях накануне. Средства массовой информации растиражировали его сегодня, 21 февраля. Автор послания, пожелавший сохранить инкогнито, сообщил о том, что из достоверных источников ему стало известно о том, что председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк готовит молдавского лидера сразу после выборов. Уточняется, что копия письма была направлена послу США Дереку Хогану, послу ЕС Петеру Михалко и послу РФ Олегу Васнецову.

- Господин президент, как мне стало известно из достоверных источников, В. Плахотнюком (лидером контролирующей парламент Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк - прим. ТАСС) готовится ваше убийство сразу после выборов. Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламенте, а затем, путем шантажа и подкупа переманить депутатов социалистов к себе, - говорится в письме, опубликованном АиФ Молдовы.

В письме отмечается, что исполнителем должен стать человек из криминального мира, которого представят психически больным. Автор полагает, что публикация этого письма должна остановить людей, планирующих преступление.

- Исполнителем должен стать одиночка с психическим заболеванием. По моим данным, человек уже отобран, и ему задним числом делают историю болезни. Он из криминального мира. Безусловно, вам это известно, но хочу еще раз акцентировать – вся ваша охрана и сопровождение буквально напичкана людьми Плх (Плахотнюка – прим. ред.). Вы сами знаете – этот человек не остановится ни перед чем, только бы сохраниться при власти. Но думаю, что придание гласности данным планам, как-то его остановит. Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди. Очень прошу со всей серьёзностью подойти к предоставленным мною сведениям, - отмечает автор послания.

Администрации президента подтвердила корреспонденту ТАСС, что «письмо настоящее», однако комментировать его отказались.

Напомним, 9 сентября 2018 года грузовик протаранил кортеж президента Молдовы на страшенской трассе. На полосу, по которой двигался автомобиль главы государства, внезапно выехала машина компании Avicola. Пострадали в автомобиль президента Молдовы и джип Службы государственной охраны. Тогда Игорь Додон повредил позвоночник, а его мать и сын получили травмы.

Районный суд Страшен вынес чрезвычайно мягкий приговор водителю грузовика Думитру Препелица, врезавшегося в президентский кортеж. Хотя водителя и признали виновным в аварии, ему назначили только штраф в размере 20 тысяч леев и оплату судебных издержек. Само ДТП, в котором пострадали президент Игорь Додон и члены его семьи, в суде посчитали совершенным по неосторожности.