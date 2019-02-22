Владимир Воронин: Самые большие деньги зарабатываются в политике, поэтому они в нее лезут с мылом и без

Лидер Партии коммунистов Молдовы поделился своим мнением о предвыборной кампании этого года, во время которой, по его мнению, кандидаты ведут себя абсолютно неподобающе.

В первую очередь, он отметил тот факт, что каждый гражданин обязательно должен участвовать в выборах, и сто раз подумать за кого отдает свой голос, чтобы не пустить в парламент недостойных людей, предателей, и сомнительных личностей.

- Самые большие деньги делаются в политике. Поэтому они в нее и лезут всеми возможными способами, с мылом и без, как угодно и с кем угодно. Идут с пакетами, с подарками и подкупают избирателей обещаниями, концертами, с чем хочешь и не хочешь…, - рассказал Владимир Воронин.

По мнению лидера ПКРМ, политическую ситуацию в Молдове нельзя сравнивать с ситуацией в других странах ни в коем случае.

- У нас свои диагнозы, своя шизофрения, со всеми нашими болезнями, которые стали неизлечимы за 27 лет с момента обретения суверенитета. Нам не нужны сторонние советы, особенно мне – на территории Молдовы мне не с кем советоваться, - отметил Владимир Воронин.

Скорее всего, речь идет о том, что на данный момент Воронин является одним из самых опытных политиков на молдавском политическом Олимпе. В этом году его партия и он лично будут участвовать в парламентских выборах уже 8 раз.

По его словам, технологии предвыборных кампаний не изменились за эти годы, и мало чем отличаются от выборов в советское время, когда он дважды был избран в Верховный президиум Молдавской ССР. Единственная разница – появление билбордов и интернета. К предвыборной рекламе на билбордах коммунисты всегда относились отрицательно, а вот интернетом и социальными сетями занимается молодое крыло партии – комсомольцы. Они и взяли на себя обязательства по информированию и агитации пользователей самых популярный сетей.

- Интернет очень влияет. Особенно влияет, когда используются ложь и спекулятивная информация. Особенно влияют так называемые блогеры, - подчеркнул Владимир Воронин.

Так как предвыборная кампания вышла на последние сто метров и бывший президент проводит по 7-8 встреч с избирателями в неделю, журналисты последовали за ним на встречу со студентами Государственного университета медицины и фармакологии «Н. Тестемицану».

Во время встречи студенты признались журналистам, что им отменили лекции в пользу этого мероприятия. Один из студентов также задал вопрос

– Через несколько месяцев 7 апреля исполнится 10 лет с момента событий на площади столицы. Кто же является организатором событий апреля 2009 года, и была ли возможность предотвратить все случившееся?

На этот вопрос ответ так и не был получен, так как Владимир Воронин пустился в пространные объяснения о произошедших до того момента выборах, на которых Партия коммунистов получила абсолютное большинство голосов избирателей.