Почему молдаванка из-за границы вернулась домой: "Итальянская действительность оказалась жесткой"

Олеся-Ольга Кирилов провела 5 лет на чужбине. Уроженка Леовского района Олеся-Ольга Кирилов из той категории людей, которым довелось познать горький опыт миграции, но которая все же вернулась домой. Отъезд в Италию на пять лет был обусловлен насущной необходимостью - найти источник получения средств для достойной жизни.

По словам Олеси-Ольги Кирилов, начало пребывания на чужбине было сложным периодом для нее. «Любое «новое начало» дается с трудом, для меня итальянская действительность оказалась жесткой, экономический кризис уже ощущался, поэтому становилось все сложнее найти работу согласно профессии.

С первых же месяцев после отъезда я много раз ловила себя на мысли, что хочу вернуться, мне недоставало, которых я знала и которыми успела наладить плодотворные профессиональные связи», рассказала она в интервью для Gazeta Basarabiei. Как отмечает Олеся-Ольга, опыт, приобретенный за пять лет, привел и утвердил ее в мысли вернуться на родину.

«Вернуться меня заставило желание принести что-то новое в наше общество, а именно - метод обучения молодежи в соответствии с европейскими стандартами (говоря так, я имею в виду преподавание иностранных языков), методы эффективного общения друг с другом, помощь людям, которые не очень хорошо информированы о том, что такое на самом деле миграция». Олеся-Ольга Кирилов считает, что и в Молдове есть шансы расти, работать ради будущего детей и общества в целом.

«Для меня «дом» - это место, где я могу выражать свои мысли на родном языке, то есть, Р. Молдова. Будущее мы строим ежеминутно, так что я вижу себя дома, ежедневно работая на благо нашего общества и ради наших детей. Частые поездки убедили меня в том, что и у нас возможно создавать стабильные вещи, поэтому я считаю, что любой человек чувствует себя лучше всего в своей родной стране".

ЛИДИЯ ТКАЧ