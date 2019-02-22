В машину из кортежа президента Игоря Додона врезался автомобиль

Череда странных происшествий продолжается. Авария на Леушенской трассе – в кортеж президента Молдовы Игоря Додона врезалась легковая машина. Однако в этот раз пострадал автомобиль с сотрудниками охраны, а не непосредственно машина президента, как это было в сентябре прошлого года. Сам он не пострадал, так как находился в другом авто.

По предварительной информации, вина в столкновении лежит на водителе автомобиля Skoda, который двигался по трассе с неадекватной для сложных погодных условий скоростью. Не справившись с управлением, машина по касательной задела автомобиль из кортежа.

Напомним, что 9 сентября прошлого года аналогичная ситуация произошла под Страшенами, тогда пострадал непосредственно президентский Mercedes. Также сегодня в Сети появилось странное письмо, опубликованное АиФ и другими изданиями, в котором говорится о том, что Додону готовят судьбу Джона Кеннеди, или, иными словами, его намерены убить сразу после выборов, дабы обезглавить Партию социалистов.

- Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция, - пояснил обстоятельства случившегося сегодня сам президент.

Рассказал о случившемся и депутат Богдан Цырдя.