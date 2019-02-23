Предвыборная борьба развернулась в интернете

Онлайн-среда главенствует в рейтинге каналов связи, используемых конкурентами на выборах в рамках парламентской избирательной кампании, и власти должны уделять больше внимания этому способу диалога, как это происходит в случае вещателей и печатной прессы. Такие рекомендации делает Фонд Youth Development for Innovation, который представил второй отчет по мониторингу деятельности конкурентов на выборах в онлайн-среде.

Одна из авторов доклада Ливия Цуркану сказала в ходе пресс-конференции в IPN, что в период с 29 января по 9 февраля лидерами по расходам на интернет-рекламу по национальному округу были Демократическая партия, Политическая партия „Шор”, Избирательный блок ACUM DA - ПДС и Партия социалистов. Среди независимых кандидатов в одномандатных округах отмечены три конкурента из избирательного округа №51 США и Канада – Роман Паланчика, Александрин Патрон и Виорел Савва.

Часто партии сообщают только о сумме, потраченной в национальном округе. Данные о других финансовых расходах на рекламу не расшифровываются, нет подробностей о том, что было опубликовано, где и сколько это стоило, отметила Ливия Цуркану.

Facebook - это платформа, на которой большинство конкурентов на выборах в национальном округе сосредоточили свою рекламную деятельность. Наиболее активными в публикациях являются Партия „Наша партия”, Политическая партия „Демократия дома” и Партия „Шор”. Сообщения с наибольшим влиянием принадлежат ДПМ, Партии „Шор” и Блоку ACUM.

После Facebook следует Одноклассники, где ПСРМ является одним из самых активных участников, а „Наша партия” - единственное формирование, которое имеет официальную группу. 11 политических формирований имеют в Youtube аккаунт, но почти половина из них были неактивными в течение рассматриваемого периода. Лидером на этой платформе стала ДПМ, за которой следуют ПСРМ и Политическая партия „Народное движение против мафии”. На Instragram у семи партий есть аккаунт, пять из которых неактивны. Только „Наша партия” и ДПМ используют эту платформу.

Другой автор доклада Михай Могылдя отметил, что из 200 кандидатов в одномандатных округах, подлежащих мониторингу, 126 присутствуют, по крайней мере, на одной социальной платформе. Более половины присутствуют на Facebook, затем на Одноклассниках, в Инстраграме и Youtube. Только два владеют сайтом или блогом. Кандидаты из Кишинева и Бэлць больше рассчитывают на активный онлайн-электорат, в то время как в других округах отдают предпочтение прямому диалогу.

На Facebook кандидаты Блока ACUM имеют наибольшее количество последователей, за ними следуют кандидаты от Партии „Шор” и ДПМ. У кандидатов „Нашей партии” больше всего сообщений, за которыми следуют кандидаты от Блока ACUM и ПСРМ. Что касается реакции на сообщения, то наиболее просматриваемыми и комментированными являются сообщения о кандидатах от Блока ACUM, за которыми следуют от Партии „Шор” и ДПМ. На Одноклассниках лидерами являются кандидаты от Блока ACUM, ДПМ и „Нашей партии”. На Youtube активность кандидатов низкая.

Отчет является частью проекта „Monitoring online electoral activity – Parliamentary elections 2019”, реализованного в период с октября 2018 года по март 2019 года при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.