Адвокаты: Платона дважды ударили ножом и бросили в общую камеру

Бизнесмена Вячеслава Платона, который отбывает срок в тюрьме № 13, могли ранить ножом в ночь с 21 на 22 февраля. Об этом сообщил Jurnal.md адвокат Платона Александр Ботнарюк, добавив, что его вместе с коллегами Эдуардом Руденко и Валерием Плешкой этим утром не пустили к клиенту.

«Этой ночью родственники Вячеслава Платона получили сообщение о том, что его якобы дважды ударили ножом. Мы должны проверить эту информацию, но нас не пускают. Скрывают преступление. Мы спросили врача тюрьмы, жив ли Платон, и в каком он состоянии, но тот нас проигнорировал. Полное молчание», — рассказал Ботнарюк.

Все сказанное Ботнарюком подтвердил NM другой адвокат Платона Ион Крецу. «Его дважды ударили ножом и бросили в общую камеру», - отметил Крецу, добавив, что о случившемся сообщили жене бизнесмена, которая передала все адвокатам.

Напомним, что ранее сокамерник Платона Александр Сырги написал письмо генпрокурору, в котором заявил, что ему предлагали убить Платона в обмен на свободу. Сырги также утверждает, что в этом участвовали его бывший адвокат и прокурор Антикоррупционной прокуратуры Андрей Баешу. Бывший и нынешний адвокаты Сырги говорят, что ничего об этом не знают.