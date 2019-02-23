Влад Плахотнюк в перерыве в плотном предвыборном графике заехал в родительский дом

Короткий перерыв в плотном предвыборном графике. По дороге на очередную встречу с избирателями лидер демократов Влад Плахотнюк заехал в родительский дом. Здесь его ждала мама и сестры.

Как принято, к приезду дорогого гостя накрыли стол. Сестры Татьяна, Вера и Елена приготовили для брата его любымые блюда.

В доме стоял запах свежей выпечки, а за столом вспоминали о детстве.

- Я действительно очень люблю плацинды. А когда была маленькой, любила их готовить. Правда, мама? А Влад любил торт "Наполеон". Он делал за меня математику, а я пекла ему торт.

- Да, я решал за нее задачи.

В семье было шестеро детей, и трудились они наравне со взрослыми. У каждого были свои обязанности.

В семье часто вспоминают деда, Андрея Улинича. Его фото в доме - на почетном месте.

О строгости, в какой его воспитывал дед, Влад Плахотнюк рассказывал неоднократно. История о работе на винограднике - одна из любимых в семье.

- Я нес эту опору по винограднику, еле держался на ногах, но нес.

- А дед приговаривал, что труд создал человека. Слышу, как он кричит: "Зина, ты посмотри на этого малыша". А он просил, чтоб ему дали вторую опору. Дед отвечает: "Смотри, он просит вторую. Оставь, пусть работает. Посмотришь, какой из него вырастет парень".

- Было тяжело нести, но я не бросал. У Сергея было две, и я тоже хотел две. А дед смотрел и подбадривал.

Зинаида Плахотнюк вспоминает, как в студенчестве сын отдал ей все деньги, заработанные летом на стройке.

"Достал и отдал все мне. Я говорю: "Владик, оставь себе, купи что-нибудь". А он отвечает: "Нет, мама, купи то, что нужно младшим. Я знаю, что денег в семье не хватает"", - рассказала мать Влада Плахотнюка Зинаида Плахотнюк.

Все свободное время Влад Плахотнюк, по словам его матери, посвящал чтению.

- Он любил читать.

- А ты тушила свет и забирала у меня книгу.

- Да, а помнишь, как зажигал свечи в кровати?

- Книга была интересной. И как тут уснешь.

Сестры шутят, что книги помогли ему стать "важным человеком". Мама такого определения не одобряет.

- Мама до сих пор не понимает, чем я занимаюсь.

- Понимаю, политикой. Но отец всегда говорил, что политика - нехорошее дело.

- Трудное.

- Да, трудное.

"Родители, конечно, переживали. Отец говорил, что это трудное и неблагодарное дело. Даже если он хочет добра, многие его не поймут".

В студенчестве Влад Плахотнюк побывал с матерью в министерстве труда. Она добивалась перерасчета пенсии, несоизмеримой с 35 годами трудового стажа.

- И пересчитали ту пенсию?

- Нет, конечно. Но я помню, как ты сказал: "Оставь, мама. Я сам этим займусь. Я знаю, что вы с отцом получаете очень мало".

- Это помню. Сказал...

- Сказал, что добьешься повышения. Что выучишься, закончишь...

- Так и сделал. В этом году пенсии выросли.

- Надеюсь, ты сделаешь еще много добрых дел.

- Именно поэтому я и пошел в политику.

- Делай. Продолжай то, что начал.

- Так и сделаем.

Перед тем, как отправиться на встречу с избирателями, Влад Плахотнюк зашел в комнату, которую родители отдали ему в новом построенном доме.

"Давайте, я покажу вам свою комнату. Вот здесь был диван, а здесь - библиотека. Там стоял стол, за которым я делал уроки. По всей стене были книжные полки", - Влад Плахотнюк.

Мебель здесь сменили, но золотая медаль, полученная при окончании школы, осталась на видном месте.

Другая комната, новые воспоминания.

- Мама, а этот диван кто сделал?

- Его сделал мой отец, твой дед.

- Да.

- Узнаёшь себя?

- Это с доски почета, где висели фотографии отличников. Видишь, вот фамилия.

Сохранилась и шахматная доска, за которой провели столько времени.

"Отец говорил, что проигравший выполняет одно задание за победителя. Я очень старалась, но он всегда выигрывал", - сказала сестра Влада Плахотнюка Татьяна Плахотнюк.

Время поджимало, и во дворе Влада Плахотнюка ждали однопартийцы. Но трогательному прощанию никто не мешал.