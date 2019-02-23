Влад Плахотнюк в перерыве в плотном предвыборном графике заехал в родительский дом

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Короткий перерыв в плотном предвыборном графике. По дороге на очередную встречу с избирателями лидер демократов Влад Плахотнюк заехал в родительский дом. Здесь его ждала мама и сестры.
Как принято, к приезду дорогого гостя накрыли стол. Сестры Татьяна, Вера и Елена приготовили для брата его любымые блюда.
В доме стоял запах свежей выпечки, а за столом вспоминали о детстве.
- Я действительно очень люблю плацинды. А когда была маленькой, любила их готовить. Правда, мама? А Влад любил торт "Наполеон". Он делал за меня математику, а я пекла ему торт.
В семье часто вспоминают деда, Андрея Улинича. Его фото в доме - на почетном месте.
О строгости, в какой его воспитывал дед, Влад Плахотнюк рассказывал неоднократно. История о работе на винограднике - одна из любимых в семье.
- Я нес эту опору по винограднику, еле держался на ногах, но нес.
"Достал и отдал все мне. Я говорю: "Владик, оставь себе, купи что-нибудь". А он отвечает: "Нет, мама, купи то, что нужно младшим. Я знаю, что денег в семье не хватает"", - рассказала мать Влада Плахотнюка Зинаида Плахотнюк.
Все свободное время Влад Плахотнюк, по словам его матери, посвящал чтению.
- Он любил читать.
Сестры шутят, что книги помогли ему стать "важным человеком". Мама такого определения не одобряет.
- Мама до сих пор не понимает, чем я занимаюсь.
"Родители, конечно, переживали. Отец говорил, что это трудное и неблагодарное дело. Даже если он хочет добра, многие его не поймут".
В студенчестве Влад Плахотнюк побывал с матерью в министерстве труда. Она добивалась перерасчета пенсии, несоизмеримой с 35 годами трудового стажа.
- И пересчитали ту пенсию?
Перед тем, как отправиться на встречу с избирателями, Влад Плахотнюк зашел в комнату, которую родители отдали ему в новом построенном доме.
"Давайте, я покажу вам свою комнату. Вот здесь был диван, а здесь - библиотека. Там стоял стол, за которым я делал уроки. По всей стене были книжные полки", - Влад Плахотнюк.
Мебель здесь сменили, но золотая медаль, полученная при окончании школы, осталась на видном месте.
Другая комната, новые воспоминания.
- Мама, а этот диван кто сделал?
"Отец говорил, что проигравший выполняет одно задание за победителя. Я очень старалась, но он всегда выигрывал", - сказала сестра Влада Плахотнюка Татьяна Плахотнюк.
Время поджимало, и во дворе Влада Плахотнюка ждали однопартийцы. Но трогательному прощанию никто не мешал.
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