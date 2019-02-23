Ешь осьминогов и крабиков жуй: Отравление ртутью – удел богатых, а в Молдове этим страдают безработные!

Говорят, что самый известный и богатый безработный нашей страны Андрей Нэстасе перестал ходить в ресторан, где отменно готовят рыбу и морепродукты.

Я знаю, что вам снилось прошлой ночью! Рыба, морепродукты и ртуть! Угадала? Предвыборная кампания плохо сказывается на моральном здоровье граждан, не равнодушных к тому, что происходит в стране. А в стране происходят нездоровые вещи. Люди, которые претендуют на высокие государственные должности в стране, делают заявления, подобные заявлениям тех, кто остро нуждается в психиатрической помощи.

Так, на днях лидеры правой оппозиции Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили о том, что их, вероятно, отравили ртутью.

По крайней мере, у них прилично завышены показатели наличия этого тяжелого металла в организме. Главный специалист в области токсикологии кишиневской больницы „Sfânta Treime” Николай Гурски сделал ряд пояснений. Он сообщил, что, если сдать анализы, у каждого из нас может быть найдена ртуть в крови: от 2, 3 до 4 микрограммов на декалитр.

- Вот, мы потребляем морскую рыбу. Именно этот продукт содержит ртуть, - объяснил специалист.

Вообще, жить страшно и опасно! Рыба и морепродукты, которые мы всегда считали самой полезной едой, оказывается, могут таить в себе опасность. Утро последнего дня перед выборами я начала с поисков в интернете информации об опасности потребления вышеназванных продуктов. И обнаружила, что да, действительно, морепродукты, содержат определенные загрязняющие вещества, такие как метилртуть и стойкие органические загрязнители, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье и развитие человека. В то же время, в целом, большинство исследований показывают, что преимущества от употребления морепродуктов, намного перевешивают риски среди населения в целом, особенно когда потребляются различные источники морепродуктов, по крайней мере, два раза в неделю.

Однако, с рыбой и морепродуктами, так же, как и с другими продуктами, нужно знать меру! Крайности – всегда плохо! Лично я успокоилась: порция рыбы раз в две недели в нашей семье никому плохого не сделают. Морепродукты – вообще не проблема, их мы потребляем в лучшем случае раз в год во время отпуска. А вот господину Нэстасе пора бы завязать с походами в ресторан, где отменно готовят рыбу и морепродукты! Глядишь, тогда снизятся у него показатели наличия тяжелого металла в организме и перестанут они с Майей Санду будоражить наши умы.

И вообще негоже безработным ежедневно употреблять в пищу лосось, устрицы, крабы, лобстеры. Это удел богатых, а не безработных, какими себя позиционируют лидеры блока ACUM.

ЛИДИЯ ТКАЧ