За день до выборов в парламент на жителей Молдовы обрушился невероятный поток скандалов,

В этом шквале беспредела как-то затерялся главный вопрос: «А за кого голосовать?»

В голове вертится только одна мысль: «Неужели этот беспрецедентно сумасшедший день закончится и больше ничего не произойдет?» Такое ощущение, что в последний рабочий день перед выборами жахнуть по неокрепшим умам молдавских граждан решили абсолютно все, у кого есть доступ к СМИ. Вот хронология событий этой, без всякого сомнения, «черной информационной пятницы».

Майя ела рыбу?

Самыми, конечно, долгоиграющими солистами на этом балу была парочка в составе Майи Санду и Андрея Нэстасе, лидеров правой оппозиции. В четверг утром они объявили, что были отравлены ртутью. В пятницу, 22 февраля, предъявили результаты анализов. Действительно, ртуть в них был выше нормы, но! Во-первых, анализы были сделаны год назад. Во-вторых, не исключено, что ее высокое содержание было связано с частым употреблением рыбы. Учитывая, что Майя и Андрей долгое время ходят повсюду вместе, наличие в их организмах одинакового количества ртути делает ситуацию более-менее понятной.

«Бомба» для президента

Прошло совсем немного времени и казусы начали случаться с президентом Молдовы Игорем Додоном. Сначала было предано гласности письмо, в котором неизвестный автор (появилась даже версия, что это узник-бизнесмен Вячеслав Платон все написал) предупреждает главу государства о возможно покушении после выборов. Кстати, в пятницу вечером Додон опроверг сам факт существования письма...

К этому можно было бы относится со здоровым скепсисом и юмором, если бы еще через некоторое время президентский кортеж не попал в ДТП.

Чик — и ты уже на небесах!

Далее события развивались еще стремительнее. В аффилированных заключенному в знаменитую тюрьму номер 13 бизнесмену Платону СМИ, появились заметки о том, что их подопечного зарезали – «возможно, из-за откровенного письма Додону»…

«Вячеславу было нанесено два ножевых ранения, а потом его и вовсе бросили в общую камеру», - нагоняли жути лучшие журналисты страны в своих мини-расследованиях. Естественно, все по неофициальным версиям. Естественно, ни до кого из тюремного начальства они дозвониться не смогли.

Но вчитайтесь в страшное еще раз: «Два ножевых ранения» (именно «два», чтобы придать достоверности). И только пытливый читатель смог бы обнаружить нечто странное в этих статьях: «Платона дважды ударили ножом», затем там же «Могли ранить ножом», далее уже «Якобы дважды ударили ножом». Ну и, апофеоз: «Здоров, никакого ухудшения здоровья в последнее время не было».

Стойкое ощущение, что все придумано, чтобы лишний раз о себе напомнить. Тем более, что, как выяснилось, и письма никакого не было.

И другие официальные и неофициальные лица

В этом информационном кавардаке как-то совсем блекло смотрится лидер Демпартии Влад Плахотнюк с обвинениями России о краже миллиардов и руководитель «Нашей Партии» Ренато Усатый с его смачными выражениями по поводу Нэстасе, который "комфортно расположился под юбкой Санду". Да плюс совсем по-другому воспринимается новость о том, что подразделения МВД всю неделю готовились разгонять митингующих, потенциально недовольных итогами выборов...

Что со всем этим хозяйством делать и как реагировать на это простому обывателю – непонятно. Выборы уже через какие-то сутки. Надо голосовать за вменяемых, это ведь логично. Иначе, быть беде…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ