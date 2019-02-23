В аэропорту Кишинева задержали экс-полпреда президента России

В аэропорту Кишинева молдавские правоохранители задержали бывшего представителя президента России Бориса Ельцина в Сахалинской области Виталия Гулия. Гулий прилетел в Кишинев с частным визитом. На паспортном контроле его сразу увели в сторону и задержали.

- Виталий Гулий улетел сегодня в Кишинев. Однако в аэропорту сотрудники правоохранительных органах Молдовы задержали его без объяснения причин, - сообщил адвокат Гулия ТАСС.

По словам адвоката, его клиент не выходит на связь. Виталий Гулий с 1991 по 1993 год занимал пост полномочного представителя президента России в Сахалинской области. В 1993 году он перешел в администрации президента РФ начальником отдела, затем - заместителем начальника Управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.

В декабре 2015 года Следственный комитет России обвинил Гулия в экстремизме после того, как публикации книги о российских политиках «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника»». Но в конце 2018 года уголовное дело в его отношении было прекращено.