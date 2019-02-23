К кампании "Доктор для тебя" присоединились еще 35 врачей

Более двух тысяч пациентов прошли бесплатное обследование у онкологов, после того как к кампании "Доктор для тебя" присоединились еще 35 специалистов. Мобильные бригады врачей выезжают в населенные пункты страны каждую неделю. Побывали они и в Страшенах.

"Эти симптомы не являются признаками онкологического заболевания. Речь, скорее, о вирусе." Воспользовалась возможностью бесплатного обследования и Светлана Трифан.

"Невролог прописал мне капельницы и обратил внимание на папилломы. Меня они не беспокоят, но хочу. чтобы их посмотрел врач. Я все откладывала визит к специалисту, а тут представилась возможность. Вот и решила воспользоваться", - говорит жительница Страшен Светлана Трифан.

В бригаду врачей входит гинеколог, маммолог, проктолог и онколог. "Мы очень рады, что они приезжают к нам, оказывают помощь. У нас врачей не хватает, а нам, людям старшего поколения, чаще нужно обследоваться."

"Я получила консультацию, в которой нуждалась. Не пришлось тратиться на дорогу, и на других тратах сэкономила." "Мы выявили несколько случаев, где требуется дополнительное обследование: пункции, биопсия и морфологическое исследование. Большинство пациентов жалуются на неприятные ощущения в желудке, у женщин есть опасения по поводу молочной железы и шейки матки", - сказала онколог-гинеколог Вероника Чобану.

С бригадой врачей в Страшены выехал и генеральный госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка. "Главное достижение этих бригад - своевременное обнаружение некоторых патологий на самой ранней стадии, что существенно увеличивает шансы на предупреждение или лечение", - отметил генеральный госсекретарь Минздрава Борис Гылка.

На следующей неделе врачи отправятся в Вулканешты, Кантемир и Тараклию. Кампанию "Доктор для тебя" запустили в августе 2018 года по инициативе премьера Павла Филипа. Она продолжится и в этом году.