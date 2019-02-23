Девушка на миллиард долларов: Самый завидный жених Молдовы Габриел Стати уже познакомил свою возлюбленную Анастасию Фотаки с родителями

Судя по всему, роман между миллионером Габриелом Стати и Анастасией Фотаки вовсе не короткая интрижка и закончится хеппи-эндом.

Роман между самым богатым женихом Молдовы Габриелом Стати и «Мисс Бикини» Анастасией Фотаки Стремительно развивается. Еще недавно модель, публикуя на своей странице в социальных сетях фотографии с возлюбленным, старательно закрывала его лицо эмодзи. Объясняла это тем Анастасия, что счастье любит тишину.

Однако держать в секрете имя своего возлюбленного Анастасия все-таки не стала. Недавно модель опубликовала совместный снимок с Габриелом Стати. Пара на 14 февраля отправилась в Барселону. А недавно Анастасия вновь шокировала своих фанатов новым заявлением.

На отдыхе в Барселоне

Модель часто в Instagram отвечает на многочисленные вопросы своих любопытных подписчиков. Одному из них стало интересно встречалась бы Анастасия со Стати, если бы у него не было денег? Ответ модели застал слишком любознательных фанатов врасплох.

«А он бы стал со мной встречаться, если бы я выглядела ужасно?», - в ответ спросила Анастасия.

Фанаты любят задавать провокационные вопросы

Также отвечая на вопросы фанатов, модель подчеркнула, что, конечно, живет со своим возлюбленным. Более того, он даже познакомил ее со своими родителями.

Анастасия предельно откровеннаФото: СОЦСЕТИ

Настя призналась ,что уже знакома с родителями СтатиФото: СОЦСЕТИ А на вопрос: «Планирует ли Анастасия в скором времени играть свадьбу?», ответила, что «у нее очень много планов». Анастасия не отрицает, что хочет замуж

Судя по всему, роман между миллиардером Габриелом Стати и Анастасией Фотаки закончится хеппи-эндом и «свадьба года» не за горами. А сомневаться в том, что торжество будет шикарным не придется, миллиардер Анатолий Стати, отец Габи, на свадьбу для сына не поскупится.

ЛИДИЯ ТКАЧ