Андрей Негруца: Кто и кого победит на выборах в парламент Молдовы

Пора положить конец унижению людей. Люди на грани, и я даже не хочу представлять, какие формы может принять гнев отчаявшихся.

Кто и кого победит на выборах?

Вокруг идеи смешанной избирательной системы было много шума. Однако за два дня до выборов можно констатировать, что эта идея провалилась. Большинство избирателей будут выбирать одномандатников, исходя исключительно из их партийной принадлежности. Аналогично действуют и сами партии, выставляя на первый план не заслуги своих кандидатов, а лишь партийные результаты и планы.

Либо так было изначально задумано теми, кто эту систему поддержал, либо просто нет достойных кандидатов, о чьих достижениях можно с гордостью заявить. Так или иначе, голосование по чисто политическим пристрастиям устраивает и левых, и правых, и центровых.

Согласно опросам, будущий парламент в массе своей будет состоять из трех политических формирований: Партии социалистов, блока ACUM и Демократической партии. Партия «Шор», пользуясь слабой социальной политикой государства, активно работает с пенсионерами и малоимущими, может также запрыгнуть в последний вагон парламентского поезда. Вопрос заключается только в том, сколько мест будет у каждой из них, ибо, судя по опросам, большинство не набирает ни одна из этих сил. Именно поэтому эти выборы судьбоносны для всех трех ведущих сил.

За демократов голосуют ярые сторонники и бенефициары политики партии, которые считают Владимира Плахотнюкадостойным лидером и надеются, что во всей стране будет так же чисто и красиво, как вокруг офиса демократов между ул. Армянской и ул. Болгарской. К слову, что мешало им до сих пор навести порядок хотя бы в столице? Также говорят, что только у них выстроена определенная структура. Вопрос только в том, на кого эта структура работает? Голосуя за ДПМ, некоторые надеются, что эта структура начнет работать и на благо народа. Но справедливости ради надо отметить, что молдавский народ уже 28 лет только и делает, что надеется.

Блок ACUM собрал вокруг себя электорат из унионистов, тех, кто свято верит во вступление Молдовы в Евросоюз, и тех, у кого кто-то из родственников работает в Европе. Отдавая голос за ACUM, люди голосуют не за их программу развития страны, а за сближение с Европой. Блок не имеет никакой твердой основы или крепкой команды. Это блок из двух человек, деятельность которых заключается во встречах с румынами и евродепутатами. ACUM основан лишь на сопротивлении нынешней власти. Но, как показывают опросы, этого уже недостаточно.

Тот же геополитический принцип работает и при голосовании за Партию социалистов. За них голосуют, потому что хотят сближения с Россией. Рейтинг ПСРМ держится, в основном, на высоком рейтинге Игоря Додона, а его рейтинг, в свою очередь, – на прямой поддержке Владимира Путина. Достаточно вспомнить, какой предвыборный толчок дала Партии социалистов фотография господина Додона и госпожи Гречаный с президентом России. В народе это фото даже назвали «Ходоки у Путина». И как ни пытались спойлеры и технические кандидаты разорвать эту связь, как ни старались поставить ее под сомнение – не получилось. Потому что пророссийский электорат знает: если бы российское руководство было против, то последний визит нашего президента в Москву не состоялся бы.

Кто же победит? Победит мобилизация и активная гражданская позиция сторонников каждой из партий. Опыт показывает, что самая сильная мобилизация у сторонников блока ACUM. Это показали президентские выборы, референдум по отзыву Дорина Киртоакэ и показывают сейчас предварительные результаты голосования на сайте votum.md. На выборах президента Майя Санду чуть было не выиграла за счет мобилизации диаспоры, а на ее призыв бойкотировать референдум откликнулось так много людей, что референдум не состоялся, и Киртоакэ остался в должности примара. К слову, лидеры блока ACUM, говоря о диаспоре, всегда забывают о самой большой ее части, которая находится в России, как будто ее и вовсе не существует. Видимо, действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Что касается активности электората социалистов, то тут все неоднозначно. Именно ПСРМ была организатором референдума по отзыву Киртоакэ, но мобилизовать своих сторонников они не смогли. Русский язык хотят лишить статуса языка межнационального общения, российские телепрограммы и даже Парад Победы 9 Мая показывать запретили, поэтому пророссийский электорат уже никому не верит и, опустив руки, ждет, что прилетят «зеленые человечки» и «Путин придет – порядок наведет». Но этого не будет и не может быть по определению.

Судьба Молдовы исключительно в руках активных молдавских граждан. Поэтому те, кто говорит в опросах, что голосует за социалистов, а сами на выборы не идут, сами отдают свой голос тем, кто окажется более мобилизованным и верным сторонником других партий.

«Кухонная политика» проиграет?

Если вы поддерживаете какую-то партию, то важно прийти и проголосовать. Во-первых, чтобы быть честным перед самим собой и иметь потом моральное право называть «свою» партию победителем, или пенять на то, что она не выиграла – нужно знать, что ты сделал все ради ее победы. Во-вторых, чтобы быть честным перед другими. Когда вы, сидя на кухне, в окружении семьи и детей, говорите, какие молодцы, к примеру, социалисты, а на выборы не пойдете, то ваши дети вас не поймут. Давайте будем думать не только о себе, но и о наших родителях, детях и внуках. Оставаясь дома, мы соглашаемся и принимаем выбор, который ДРУГИЕ сделают ЗА НАС. Поэтому давайте начнем с себя и поддержим тех, кого считаем достойными и по душе.

«Господа чиновники, вы действительно думаете, что терпение народа бесконечно?

Я вам могу сказать, что это не так. Вы заблуждаетесь! Пора положить конец унижению людей. Люди на грани, и я даже не хочу представлять, какие формы может принять гнев отчаявшихся».

Из обращения А. Негруца к чиновникам.

Уровень агрессии в обществе растет: от шарфа до ножа один шаг…

Многие годы чиновники позволяют себе футболить людей, которые по их вине и вине их коллег вынуждены жить в ужасных условиях. Мы видели, с каким пренебрежением и даже презрением разговаривали чиновники с инициативной группой «мансардников» на очередной встрече в управлении ЖКХ. Чтобы хоть как-то достучаться до чиновников, отчаявшимся жильцам приходилось неоднократно повышать голос. Но и этот метод не работает. А потому чиновникам стоит задуматься: когда-нибудь люди устанут кричать...

Был случай, когда жительница сектора Ботаника в отчаянии набросилась на работника поставщика коммунальных услуг и начала душить обидчика его же шарфом. И все потому, что тот отказался объяснять, почему в квитанции ей начислили больше, чем она потребила. К счастью, он смог вырваться, а женщина, вспоминая эту историю, сожалеет, что ей пришлось прибегнуть к таким ужасным мерам. Она просто больше не могла терпеть эти издевательства.

Наверняка есть чиновники, которые думают, что во всем виноваты их коллеги, начальники или бывшие работники, а они никакой ответственности не несут. Действительно, когда выдавались авторизации на строительство мансард, примаром столицы и начальником управления ЖКХ были другие люди, и персональную ответственность за это несут именно они. Но не забываем, что также существует ответственность юридического лица – примэрии. И нынешний примар, и глава управления ЖКХ ответственны, в том числе, и за то, что творили их предшественники.

Приведем пример из российского города Сочи. В 2009 году, в самый разгар строительства олимпийских стадионов, город потрясла новость о жестоком убийстве. Разнорабочий, которому заплатили меньше, чем обещали, да еще и с большой задержкой, зарезал ножом заместителя директора фирмы в его собственном кабинете. А ведь заместитель был невиновен, он лишь выдавал зарплату и не принимал решений о том, кому сколько платить! Знакомый сценарий? Судя по тому, как у нас чиновники относятся к людям, повторение подобной ситуации в Молдове – вопрос времени...

Мы приводим эти примеры исключительно для того, чтобы обратить внимание чиновников на то напряжение и ту агрессию, которые они создают своим пренебрежительным отношением. Поэтому мы призываем всех чиновников задуматься и пересмотреть свое отношение к работе и людям.

А пока напоминаем, что прокуратура проводит проверку по делу недостроенных мансард и устанавливает ответственных и виновных. При этом, судя по документам, которые мы нашли в открытом доступе, одной из ключевых фигур в этой проблеме является Нистор Грозаву, находящийся в должности вице-примара столицы с 2007 года. С того самого года, когда Дорин Киртоакэ стал примаром. Совпадение?